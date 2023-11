A jednak to koniec. Zespół Kubicy oficjalnie wycofuje się z zawodów

Spis treści: 01 Alfa Romeo znika z Formuły 1

02 Kierowcą testowym Alfy Romeo był Robert Kubica

03 Alfa Romeo wycofuje się z F1. Co z Sauberem

Alfa Romeo znika z Formuły 1

W 2017 roku, Alfa Romeo nawiązała współpracę ze szwajcarską firmą Sauber i w efekcie po ponad 30 latach powróciła do Formuły 1. Od 2019 roku kooperację rozszerzono i włoska marka przejęła pełne prawa do nazwy zespołu oraz nadwozi budowanych w szwajcarskim Hinwil. W lipcu 2022 roku, decyzją dyrektora generalnego włoskiej marki, Jeana-Philippe’a Imparato, kontrakt został przedłużony do 2023 roku. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Alfa poinformowała, że po tym czasie współpraca zostanie zakończona. W specjalnym komunikacie włoska marka podziękowała m.in. kibicom, kierowcom, Sauberowi czy... Ferrari. Producent z Maranello dostarczał Alfie jednostki napędowe.

Reklama

W czasie Grand Prix Abu Zabi, które odbędzie się w najbliższą niedzielę (26 listopada), bolid Alfy i Saubera wyjedzie na tor z numerem sześć zdobiącym malowanie. W ten sposób współpraca ze szwajcarskim producentem ma zostać uhonorowana. Ponadto na karoserii znajdzie się zdanie "Alfa Romeo nei nostri cuori" (Alfa Romeo w naszych sercach).

Dla Alfy Romeo, przygoda z F1 była międzynarodową wizytówką na najwyższym poziomie, a także głębokim doświadczeniem ludzkim i sportowym, które wspierało dynamikę naszych produktów z dużym zwrotem z inwestycji, zapewniając potężną strategiczną światową platformę marketingową dla Alfy Romeo. Korzyści pod względem widoczności stanowią punkt odniesienia dla całej grupy Stellantis. Rywalizacja jest od zawsze wpisana w DNA marki i Alfa Romeo powróci, aby zachwycić swoich fanów tak szybko, jak to możliwe, gdy tylko będą ku temu odpowiednie warunki. stwierdził Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny marki

Kierowcą testowym Alfy Romeo był Robert Kubica

Warto wspomnieć, że włosko-szwajcarski zespół miał również powiązania z Polską. Od 2019 roku sponsorem tytularnym był Orlen. Wówczas zespół nazywał się Alfa Romeo Team Orlen. W styczniu tego roku ogłoszono koniec współpracy. Team Alfy Romeo zmienił nazwę na Alfa Romeo Team Stake. Polski koncern natomiast nawiązał współpracę z zespołem Scuderia Alpha Tauri.

Ponadto w czasach współpracy Orlenu z zespołem Alfy Romeo kierowcą testowym był Robert Kubica. Po tym, jak drogi polskiego koncernu i włoskiej marki rozeszły się kierowca skupił się na wyścigach długodystansowych World Endurance Championship. Polak dołączył do belgijskiego zespołu WRT. W tym roku zajął on pierwsze miejsce mistrzostwach świata w kategorii LMP2. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Polak podpisał kontrakt z włoskim zespołem AF Corse - oficjalnym partnerem fabrycznego zespołu Ferrari.

Alfa Romeo wycofuje się z F1. Co z Sauberem

Po decyzji Alfy Romeo o wycofaniu się z rywalizacji w Formule 1, okazję wykorzystało Audi. W efekcie od 2026 roku Sauber będzie partnerem technologicznym niemieckiej marki. Zespół ma korzystać z jednostki napędowej opracowanej przez Audi. Najprawdopodobniej przez najbliższe dwa sezony szwajcarska firma będzie funkcjonować po prostu pod nazwą Sauber.