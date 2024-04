Znak Radar Tram zaskakuje kierowców. Mandat za złamanie to nawet 600 euro

Krzysztof Pochłód Przepisy drogowe

Wyjeżdżając za granicę możemy napotkać znaki, które nie mają polskich odpowiedników. Przykładem takiego znaku jest biały prostokąt z napisami Radar i Tram i podanym ograniczeniem prędkości. Można go spotkać na drogach Hiszpanii. Za niestosowanie się do niego grozi mandat o wysokości nawet 600 euro, czyli ok. 2,5 tys. zł. Co zrobić, by nie płacić takiej kary?

Zdjęcie Znak Radar Tram nie ma nic wspólnego z tramwajami. Co oznacza? / Adam Majcherek / INTERIA.PL