Polscy kierowcy mogą łatwo się pomylić. Hiszpański znak z białym tłem i czarnym samochodem otoczonym kropkami wygląda łudząco podobnie do polskiego znaku A-28, który ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem, grysem lub luźnym materiałem. Znak ten trafia zwykle tam, gdzie niedawno przeprowadzono naprawy lub odświeżenie nawierzchni, albo w okolice wyjazdów z kamieniołomów czy żwirowni.

Znak drogowy z samochodem i kropkami - co oznacza?

Wybierając się na południe Europy warto zwrócić uwagę na znaki, których nie zobaczymy na naszych drogach. Jest to szczególnie ważne gdy są tak podobne do naszych - jak ten, który od pewnego czasu pojawia się we wszystkich większych miastach Hiszpanii.