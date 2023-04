Kiedy zatrzymać się do kontroli?

Policjant może zatrzymać nasz pojazd do kontroli zarówno na obszarze zabudowanym, jak i poza nim. By to wykonać, musi jednak przestrzegać kilku istotnych reguł.

W przypadku zatrzymania do kontroli w obszarze zabudowanym w dzień, funkcjonariusz umundurowany lub nieumundurowany może zatrzymać każdy pojazd, wykonując polecenie tarczą (tzw. lizakiem) lub ręką.

Podczas kontroli odbywającej się po zapadnięciu zmroku, policjant może posiłkować się latarką z czerwonym światłem.

W obszarze niezabudowanym kontroli pojazdu może dokonać wyłącznie umundurowany policjant. Samo zatrzymanie jest sygnalizowane lizakiem oraz ręką (w dzień) lub latarką z czerwonym światłem (w nocy).

Sygnał do zatrzymania może być również podany z jadącego radiowozu przez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennej tonacji.

Jak postępować podczas kontroli?

Kierowca, który otrzyma od funkcjonariusza sygnał do zatrzymania pojazdu powinien to zrobić w wyznaczonym przez policjanta miejscu. Zazwyczaj jest to fragment jezdni, na którym postój nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. W przypadku, gdy trzeba dojechać do takiego miejsca, policjant może wydać polecenie jazdy za radiowozem.

Warto pamiętać, by po zatrzymaniu pojazdu trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że żąda tego od nas policjant.

Kierowca może wysiąść z auta tylko po otrzymaniu takiego polecenia od policjanta. Również pasażerowie mogą opuścić samochód tylko wtedy, kiedy otrzymają takie pozwolenie od osoby przeprowadzającej kontrolę.

Na polecenie kontrolującego należy także wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne lub postojowe.

Za niestosowanie się powyższych poleceń można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł.

Kiedy powinniśmy zachować ostrożność?

Wątpliwości winna wzbudzić próba zatrzymania do kontroli poza obszarem zabudowanym przez osoby poruszające się samochodem cywilnym, wyposażonym jedynie w lampę błyskową lub przez osoby w ubraniu tylko zbliżonym wyglądem do munduru policyjnego.

Gdy okoliczności wydają się mocno podejrzane należy kontynuować jazdę do najbliższego jednostki policji lub miejsca gdzie można spotkać inne osoby.

Pamiętajmy jednocześnie, że nie powinniśmy zatrzymywać się w odludnych miejscach i reagować na dawane przez innych znaki świadczące o tym, że rzekomo coś złego dzieje się z autem. W razie podejrzeń należy telefonicznie lub osobiście poinformować policję.

