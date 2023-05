Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach. Nowa obietnica rządu

Większa dostępność autostrad przyczyni się do poprawy stanu portfela Polaków, bo mniej będą wydawać na autostrady, ale także do poprawy stanu środowiska naturalnego, do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Opłaty za autostrady są jedną z barier mobilności. Zwiększając mobilność, zwiększamy też szanse przedsiębiorców na pozyskanie dobrego pracownika, a szanse pracownika na uzyskanie jak najlepszej pracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.