Dopuszczalna prędkość za znakiem D-42 wynosi więc 50 km/h, chyba że znaki informują inaczej. Pamiętajmy też, że nie obowiązuje już zasada, że w godzinach od 23:00 do 5:00 limit zostaje podniesiony do 60 km/h. Obecnie przez całą dobę w terenie zabudowanym można jechać tylko 50 km/h.

Istnieją dwa "sposoby" na utratę prawa jazdy za zbyt szybką jazdę. Pierwsza to przekroczenie limitu punktów karnych. Ten wynosi 24 punkty (u kierowców mających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów), a po jego przekroczeniu kierowani jesteśmy na egzamin sprawdzający. Gdy go nie zaliczymy, tracimy prawko.

Druga możliwość to jazda o ponad 50 km/h za szybko w terenie zabudowanym - wtedy prawo jazdy tracimy od razu na 3 miesiące. Odbywa się to automatycznie i nie ma znaczenia, czy przyjmujemy mandat i czy zgadzamy się z decyzją policjanta czy też nie. Taki kształt przepisów od początku budził spore kontrowersje i trafiły one po latach do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Obywatelskich wskazywał na "brak podstawowych gwarancji proceduralnych" oraz na fakt, że jedynym dowodem przekroczenia prędkości przez kierowcę były informacje przekazane przez policję: