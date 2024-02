Wszystko zaczęło się jesienią ubiegłego roku. Najpierw Niemcy w obawie o ruch nielegalnych imigrantów wprowadzili wyrywkowe kontrole pojazdów na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Później wyrywkowe kontrole zamieniono na stacjonarne kontrole graniczne. W efekcie na przejściach granicznych z naszymi zachodnimi sąsiadami zaczęły się tworzyć kilometrowe korki.

Zgodnie z unijną procedurą, takie kontrole mogą trwać do sześciu miesięcy. Po tym okresie należy sprawdzić, czy są nadal potrzebne. Niemcy twierdzą, że zdecydowanie są i Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało Brukselę o potrzebie przedłużenia ich na kolejne miesiące. Podobno od wprowadzenia obostrzeń, na granicach udało się zatrzymać setki osób zajmujących się transportem nielegalnych imigrantów i udaremniono przeszło 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Do kiedy potrwają kontrole na granicy z Niemcami

Potrzeba uszczelnienia granicy ma być szczególnie ważna w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które zostaną rozegrane w Niemczech tego lata. UEFA Euro 2024 rozpocznie się meczem 14 czerwca 2024 r. na mieszczącym 67 000 widzów stadionie w Monachium. Finał odbędzie się 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Na dziś obostrzenia na granicy z Polską i Czechami mają zostać przedłużone do połowy czerwca, ale jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie to data faktycznego zakończenia kontroli i powrotu do stanu sprzed września ubiegłego roku.

Planując wyjazd za zachodnią granicę warto więc sprawdzić natężenie ruchu i korzystając z nawigacji satelitarnej informującej o utrudnieniach, uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na przekroczenie przejścia granicznego.