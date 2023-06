Unia szykuje rewolucje kierowcom. Niemcy mówią zdecydowane "nein"!

Niemieckie władze sceptycznie odnoszą się do propozycji Komisji Europejskiej o zaostrzeniu przepisów dla kierowców seniorów. Bruksela chce, by kierowcy powyżej 70. roku życia cyklicznie, co - maksymalnie 5 lat - poddawani byli obowiązkowym badaniom lekarskim, szkoleniom lub egzaminom. Pomysł spotkał się ze zdecydowaną krytyką niemieckich władz.

Zdjęcie Niemcy mówią zdecydowane "nie" pomysłom dodatkowych badań i egzaminów dla kierowców seniorów / Magdalena Pasiewicz/East News / Agencja SE/East News