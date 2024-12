Trwa wielka akcja policji. W ruch poszły laserowe mierniki prędkości

Prędkość to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości wynikających ze znaków drogowych oraz z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze, może zminimalizować tragiczne skutki zdarzeń drogowych.

podkreśla rzecznik Komendy Stołecznej Policji.