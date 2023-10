Spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Bo inaczej możesz skończyć źle

Spis treści: 01 Chłopiec wbiegł wprost pod samochód

02 Jakie są zasady przechodzenia przez jezdnię?

03 Czego nie wolno robić pieszym?

Pieszy w starciu z samochodem nie ma szans i to on poniesie konsekwencje zdrowotne, niezależnie od tego czy ma pierwszeństwo czy nie. Dlatego policjanci od czasu do czasu przypominają, o starej i dziś nieco zapomnianej, ale wciąż ważnej zasadzie: "Popatrz w lewo, w prawo, i jeszcze raz w lewo".

Chłopiec wbiegł wprost pod samochód

O tym, jak ważna jest to zasada przekonał się dziesięciolatek, który nie upewnił się, że może bezpiecznie przejść przez jezdnię i wtargnął tuż pod nadjeżdżający samochód.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, jak wyglądało całe zajście. W wyniku analizy nagrań z kamer znajdujących się w pobliżu, a także informacjom od uczestników i świadków zdarzenia, wynikało, że chłopiec wyszedł ze sklepu, a następnie wbiegł pod nadjeżdżający pojazd w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych.

Chwilę wcześniej dziesięciolatek zerknął w lewo i prawo, ale nie sprawdził, czy za busem, który przejechał, porusza się kolejny samochód i wtargnął przed nadjeżdżające z lewej strony Renault Clio.

Kierujący był trzeźwy i na szczęście jechał powoli, więc zdarzenie nie miało tragicznego finału. Chłopiec celem dalszej, specjalistycznej diagnostyki zabrany został przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Jakie są zasady przechodzenia przez jezdnię?

Pieszych obowiązuje szereg przepisów ruchu drogowego, które powinni znać i je stosować.

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Przechodzenie przez jezdnie lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa powyżej, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pierwszeństwo ma również pieszy wchodzący na przejście (z wyłączeniem tramwaju).

Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego. Na obszarze zabudowany na drodze dwujezdniowej pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.

