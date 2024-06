Rusza czyszczenie CEPiK. Będą masowe kary za brak OC?

Wydziały komunikacji, wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, szykują się do zaplanowanego na 10 czerwca wielkiego sprzątania w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z ustawą dotyczącą "ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości", wygaszeniu będą podlegać decyzje o rejestracji pojazdu:

wydane przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wielkie czyszczenie CEPiK. Co to oznacza i kogo obejmie?

Oznacza to, że z urzędowych systemów znikną pojazdy, w przypadku których upłynęło ponad dziesięć lat od daty pierwszej rejestracji w Polsce, a w okresie sześciu lub więcej lat nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący z organów rejestrujących, ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego czy stacji kontroli pojazdów. W jeszcze większym skrócie - mowa o samochodach bez ważnych badań technicznych, których ostatnia rejestracja miała miejsce przed 14 marca 2005, a przez ponad 10 nie posiadały obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Reklama

Zdjęcie Takich aut w Polsce nie brakuje. Dotychczas liczyły się one do wszystkich statystyk. / Dawid Tatarkiewicz/EAST NEWS / East News

Z rejestrów zniknie ponad 7 mln samochodów

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, ze wstępnych kalkulacji wynika, że planowane wygaszenie decyzji o rejestracji obejmie ponad 7 mln pojazdów. Poszczególne urzędy zaczęły już publikować listy przeznaczonych do "skasowania" pojazdów, a ich numery rejestracyjne można wyszukać na stronach internetowych. Co ważne - proces czyszczenia nie spowoduje, że wspomniane auta na zawsze znikną z bazy CEPiK. W tym przypadku otrzymają one nowy status, który nie tylko pozwoli uporządkować od lat istniejący bałagan, ale też umożliwi powtórną rejestrację takiego pojazdu. W tym przypadku rodzi się jednak pytanie, czy właścicielom "martwych dusz" grożą jakiekolwiek kary?

CEPiK pod kontrolą NIK. Pieniądze od kierowców szły na inne cele.

Czy właścicielom wyrejestrowanych pojazdów grożą kary?

Także tu mamy dobre wieści. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia nie będą stosowane wobec właścicieli pojazdów wyrejestrowanych. Prowadzone wobec nich postępowania zostaną natomiast umorzone. Jednocześnie w każdej chwili będzie istniała możliwość ponownej rejestracji takiego samochodu. W takim jednak przypadku zarówno wykupienie OC jak i zaliczenie badań technicznych będzie bezwarunkowym wymogiem.