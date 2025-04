Punkty karne trafiają na konto kierowcy w chwili, gdy zgodzi się on na przyjęcie mandatu, lub gdy zostaną zasądzone wyrokiem sądu. To otwiera furtkę - odmowa przyjęcia mandatu odsuwa w czasie moment powiększenia stanu konta. A biorąc pod uwagę fakt, że w zasypanych sprawami polskich sądach procesy ciągną się miesiącami, a czasem i latami, odmawiając przyjęcia mandatu można uniknąć utraty prawa jazdy.

Wystarczy, że rozprawa sądowa będzie trwała dłużej, niż termin ważności punktów, które posiadamy na koncie za wcześniejsze wykroczenia. Możliwe, że zanim sąd wyda wyrok, jakieś stare punkty zdążą się zdezaktualizować i znikną z konta. Do tego kierującemu przysługuje prawo do odbycia kursu redukującego liczbę punktów o 6. Jeśli uda mu się je usunąć z konta zanim sąd orzeknie wyrok, może się okazać, że nie przekroczy 24 punktów i zachowa prawo jazdy. Oczywiście warto również skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że policjant chce nałożyć karę bezprawnie - wówczas mamy szansę bronić swojego stanowiska w sądzie.

Warto mieć jednak świadomość, że to broń obosieczna. Odmowa przyjęcia mandatu zakończona sprawą sądową może oznaczać, że otrzymamy wyrok bardziej dotkliwy, niż wynikający z mandatu. Do tego musimy pamiętać, że jeśli przegramy sprawę, będziemy zobowiązani do pokrycia kosztów procesu. I oczywiście wciąż będziemy musieli zapłacić mandat. Może się więc okazać, że koszty znacznie przewyższą potencjalne korzyści.

Nie ma wątpliwości co do tego, łamanie przepisów ruchu drogowego zasługuje na potępienie, a kara za to powinna być nieunikniona, tak, by spełniała funkcje resocjalizacyjną. Ale jeśli przepisy prawa skonstruowano tak, że wykorzystując je można np. uchronić się przed utratą pracy, to warto mieć świadomość istnienia takich rozwiązań.