Popularne opony będą zakazane. Też na takich jeździsz?

Popularne opony będą zakazane. Co oznacza symbol “M+S"?

W 2024 roku w kilku europejskich krajach jazda na oponach z oznaczeniem "M+S" będzie się wiązać ze sporym ryzykiem. Symbol ten jest skrótem od słów “Mud + Snow" (Błoto + Śnieg), a znajdziemy najczęściej na kompletach całorocznych, które przez ostatnie lata były dopuszczone do ruchu w krajach alpejskich w okresie zimowym, gdzie jazda na oponach zimowych jest przez kilka miesięcy w roku obowiązkowa. W niektórych regionach już niebawem się to zmieni.

Nie jedź w góry, bo słono zapłacisz

Krajem, który pierwszy zdelegalizuje opony z oznaczeniem “M+S" będą Niemcy. Od przyszłego roku takie ogumienie - w świetle przepisów - nie będzie prawnie uznawane za zimowe Gdy więc policjant zobaczy na naszym aucie takie opony, będzie mógł ukarać nałożyć na nas mandat karny w wysokości od 60 do 80 euro i dopisać punkty karne. Jeszcze większą grzywnę w wysokości od 100 do 120 euro otrzyma kierowca, który podróżując na nieodpowiednich oponach prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, bądź spowoduje wypadek. Niemieckie służby bardzo poważnie podchodzą do kwestii ogumienia, a koła samochodu są jedną z pierwszych rzeczy, na którą funkcjonariusze zwracają uwagę.

Reklama

Zdjęcie Symbol "M+S" oznacza "Mud+Snow" (Błoto + Śnieg) / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Dlaczego opony z symbolem “M+S" będą zakazane?

W alpejskich regionach Niemiec jazda na zimowych lub całorocznych oponach była obowiązkowa. Przepisy zmienią się jednak w październiku 2024 roku, bowiem to właśnie wtedy skończy się okres przejściowy, w którym warunkowo dopuszczono do użytkowania opony całoroczne z oznaczeniem “M+S". W przyszłym roku legalnie będzie można się poruszać wyłącznie na oponach z dodatkowym oznaczeniem góry i śnieżynki.

Zdjęcie Literki M+S nie oznaczają, że mamy do czynienia z oponami zimowymi / INTERIA.PL

Jeździsz na oponach “M+S"? Będziesz musiał je zmienić

Niemieckie władze zakażą korzystania z opon "M+S" zimą na wybranych drogach, ponieważ oznaczenie nie było prawnie chronione, a w dodatku na takich oponach nigdy nie przeprowadzano testów przydatności. Z tego również powodu opony z symbolem “M+S zostały wycofane ze sprzedaży w 2018 roku. Ponieważ od tamtej pory minęło tylko kilka lat, wielu kierowców wciąż może z takich opon korzystać. Do października przyszłego roku te osoby mają czas by zaopatrzyć się w nowy komplet