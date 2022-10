Policjant kierujący ruchem. Wiesz, co oznaczają poszczególne gesty?

W ramach organizowanej cyklicznie akcji "Znicz", która w tym roku trwa sześć dni i zakończy się 2 listopada, nad bezpieczeństwem czuwa około pięciu tysięcy policjantów z samej tylko "drogówki".

Akcja znicz 2022 - na drogach pięć tysięcy policjantów drogówki

Oprócz standardowych patroli sytuację na drogach monitorować będą m.in. policyjne drony. Większość policjantów drogówki zabezpieczać będzie jednak okolice cmentarzy. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego i udrożnienie korkujących się odcinków.



Problem tworzących się w okolicach cmentarzy zatorów były mniejszy, gdyby zarówno kierujący, jak i piesi chętniej stosowali się do wydawanych przez policjantów poleceń.



Niestety - w tym przypadku mówić można o pewnym uwstecznieniu. Upowszechnienie się sygnalizacji świetlnej sprawiło, że wielu uczestników ruchu spotyka się z taką sytuacją wyłącznie 1 listopada i - najzwyczajniej w świecie - nie wie jak się zachować.

Warto odświeżyć sobie taką wiedzę.



Policjant na drodze. Jak się zachować?

Zdjęcie Znasz znaczenie wszystkich gestów stosowanych przez policjantów drogówki do kierowania ruchem? / Łukasz Solski / East News / Agencja SE/East News

Przypomnijmy - artykuł 5. Prawa o ruchu drogowym jasno określa hierarchię obowiązującą wszystkich uczestników ruchu. Czytamy w nim, że:



1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.



3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Mówiąc wprost. Jeśli ruchem na skrzyżowaniu kieruje policjant, musimy bezwzględnie stosować się do jego poleceń, nawet jeśli stoją one w sprzeczności chociażby z sygnalizacją świetlną. Policjant może np. nakazać nam opuszczenie skrzyżowania (sygnał jedź), nawet jeśli na sygnalizatorze nadawane jest czerwone światło. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu niezależnie od tego, czy poruszamy się pojazdem czy pieszo.



Policjant kierujący ruchem. Co oznaczają poszczególne sygnały?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Policja kieruje ruchem. Jak rozumieć dawane znaki? Policja

Kierowanie ruchem przez policjantów może być kłopotliwe dla jego uczestników, jeżeli nie są pewni znaczenia poszczególnych gestów. Warto zatem zapoznać się ze znaczeniem sygnałów i wiedzieć co oznaczają gesty policjantów. Wówczas unikniemy stresu związanego z przejazdem przez skrzyżowanie, na którym policja kieruje ruchem.



Zakaz wjazdu na skrzyżowanie

Jeżeli policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów lub pieszych oznacza to, że zakaz wjazdu lub wejścia na skrzyżowanie.



Sygnał jedź

Na skrzyżowanie możemy wjechać wyłacznie wtedy, jeśli kierujący ruchem policjant skierowany jest do nas bokiem. Często takiej postawie towarzyszą dodatkowe gesty dłońmi, które mają "zachęcić" uczestników ruchu do szybszej reakcji.



Zmiana kierunku ruchu

Policjant z jedną podniesioną ręką to dla wszystkich znak, że powinni zachować szczególną ostrożność. Taki sygnał oznacza - "uwaga za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu".



Zatrzymanie ruchu

Pozycje przyjmowane przez policjanta kierującego ruchem mogą wzywać kierowcę do zatrzymania się. Za taki sygnał odpowiaa podniesienie ręki i skierowanie w stronę kierujących wewnętrznej strony dłoni.

Jakie kary za zignorowanie poleceń policjanta?

Zdjęcie Jakie kary grożą kierowcy i pieszemu za zignorowanie poleceń wydawanych przez policjanta? / Stanisław Bielski/Reporter / Agencja SE/East News

Za niedostosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjanta kierującego ruchem drogowym, kierowcy pojazdu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł. W przypadku pieszych mandat wynosić może do 100 zł.



Warto zdawać sobie sprawę, że policjanci są w tym czasie szczególnie wyczuleni na wszelkie przewinienia kierowców, które narazić mogą na niebezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.



Listopad od lat przoduje w statystykach wypadków z udziałem pieszych, w tym również tych, do jakich dochodzi na przejściach dla pieszych. Nowy taryfikator punktów karnych szczególnie surowo traktuje kierujących, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym (15 punktów karnych) czy np. rozmawiają w czasie jazdy przez telefon komórkowy (12 punktów karnych).



