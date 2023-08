Policja wzięła się za rowerzystów. Nagminnie popełniają jedno wykroczenie

Spis treści: 01 Poseł chce zatrzymać rowerzystów. "Notorycznie" łamią przepisy

Ponad 17 tys. razy interweniowali w ubiegłym roku policjanci widząc rowerzystów, którzy - wbrew przepisom Prawa o ruchu drogowym - przejeżdżali przez przejścia dla pieszych. To aż 1/3 więcej niż w roku 2021.

Poseł chce zatrzymać rowerzystów. "Notorycznie" łamią przepisy

Takie dane płyną z odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajko (PSL), który zwracał niedawno uwagę Ministerstwa Infrastruktury na problem z niezdyscyplinowanymi rowerzystami.

Kierowcy samochodów nie spodziewają się rowerzystów, którzy ze znaczną prędkością pokonują przejścia dla pieszych, nie dając tym samym odpowiedniego czasu kierowcom pojazdów mechanicznych na reakcję i wykonanie manewru obronnego - zauważa parlamentarzysta.

Sachajko prosił o dane dotyczące mandatów wystawionych za takie wykroczenie rowerzystom, pytał też o możliwość zwiększenia mandatów i kampanie edukacyjne, które mogłyby poprawić poziom znajomości przepisów ruchu drogowego wśród rowerzystów.

Mandat za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych. Policja nie taka straszna?

W odpowiedzi na poselską interpelację czytamy, że "liczba ujawnionych przez funkcjonariuszy naruszeń tego rodzaju" wyniosła odpowiednio:



w 2020 roku - 11 309 przypadki,

w 2021 roku - 11 340 przypadki,

w 2022 roku - 17 042 przypadki,

w w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku - 8 944 przypadki.



Nie oznacza to jednak, że każda taka interwencja kończyła się sięgnięciem przez policjanta po bloczek mandatowy.



Uprzejmie wskazuję, że Policja nie gromadzi informacji o rodzaju sankcji zastosowanych wobec rowerzystów naruszających zakaz jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister Rafał Weber.

Nie będzie wyższych mandatów dla rowerzystów? Resort transportu woli edukować niż karać

Resort Infrastruktury nie odniósł się jednak do fragmentu, w którym poseł Sachajko zwraca uwagę na "niezbyt wysokie kary", które "nie zniechęcają cyklistów do łamania przepisów".

Treść odpowiedzi na poselską interpelację jasno wskazuje, że przedstawiciele resortu transportu nie planują "podwyżki" mandatów. Przypominamy, że obecnie za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości od 50 do 100 zł.



Zamiast korekty taryfikatora mandatowego spodziewać się trzeba raczej nowych kampanii edukacyjnych. Niestety odpowiedź resortu infrastruktury w tym zakresie śmiało określić można mianem wymijającej. Pytany o kampanie społeczne skierowane do rowerzystów Weber zaznacza, że w tym roku w 50 powiatach na terenie całej Polski, w każdym z 16 województw, realizowana jest akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Senior na drodze do bezpieczeństwa!". Problem w tym, że kierowana jest ona głównie do pieszych, a seniorzy na rowerach stanowią jedynie wątek poboczny.



Warto przypomnieć, że sama kampania adresowana jest do osób powyżej 60. roku życia i ma na celu uczulenie seniorów na kwestie związane z bezpieczeństwem. To bardzo ważne, bo np. w Warszawie aż 50 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych stanowią właśnie seniorzy. Dość przypomnieć, że w niechlubnym 2018 roku aż trzech na czterech zabitych na warszawskich drogach pieszych było w wieku powyżej 60 lat.