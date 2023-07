Poseł zatrzyma rowerzystów? "Notorycznie" łamią przepisy

Spis treści: 01 Rowerzyści notorycznie łamią ten przepis. Poseł chce to zmienić

Coraz więcej osób traktuje rower nie tylko jako świetny sposób na poprawę kondycji fizycznej, ale też - zwłaszcza latem - alternatywę dla własnych czterech kółek czy komunikacji publicznej. Niestety, trend zauważalny jest również w policyjnych statystykach. W ubiegłym roku liczba wypadków z udziałem rowerzystów wzrosła o blisko 5 proc.

Rowerzyści notorycznie łamią ten przepis. Poseł chce to zmienić

Nie jest tajemnicą, że do zdecydowanej większość wypadków z udziałem rowerzystów - w ubiegły roku było to aż 3 251 z 3 685 ogółu wypadków - dochodzi w obszarze zabudowanym. Winnymi większości z nich są kierowcy samochodów osobowych (w 2022 zanotowano 1 831 takich zdarzeń), ale sporym zagrożeniem bywają też sami miłośnicy jazdy na dwóch kółkach, którzy w ubiegłym roku spowodowali 1 304 wypadki.





Oprócz roztargnienia kierowców aut osobowych, winę za taki stan rzeczy ponosić też może niska świadomość zagrożeń wśród samych rowerzystów. Przypominamy, że kursy na kartę rowerową nie są obowiązkowe, mimo że sama karta rowerowa wymagana jest od kierującego takim pojazdem między 10. a 18. rokiem życia.



Po uzyskaniu pełnoletności od rowerzystów nie wymaga się już żadnych dokumentów potwierdzających znajomość przepisów kodeksu drogowego. W efekcie wielu cyklistów nie zdaje sobie sprawy z podstawowych zasad drogowego współżycia. Oprócz jazdy po chodniku, jednym z najczęściej łamanych przez rowerzystów zakazów jest ten dotyczący przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

Poseł Sachajko zatrzyma rowerzystów? Będzie nowa kampania edukacyjna?

Do mojego biura poselskiego zgłoszono problem związany z rowerzystami, którzy notorycznie przejeżdżają przez przejścia dla pieszych oznakowane znakiem drogowym D-6, co często stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje. Kierowcy samochodów nie spodziewają się rowerzystów, którzy ze znaczną prędkością pokonują przejścia dla pieszych, nie dając tym samym odpowiedniego czasu kierowcom pojazdów mechanicznych na reakcję i wykonanie manewru obronnego - zauważa poseł.



Parlamentarzysta podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierujący rowerem nie może przejechać przez przejście, bo te zarezerwowane są wyłącznie dla ruchu pieszego. Przypominamy, że jedynym wyjątkiem są dzieci do 10. roku życia pod opieką osoby dorosłej, które zgodnie z art. 2 Prawa o ruchu drogowym, traktowane są jako piesi.



Oznacza to, że każdy rowerzysta w wieku powyżej 10 lat, chcąc skorzystać z przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zsiąść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni.

Przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych. Jaki mandat?

Niezbyt wysokie kary za powyższe wykroczenie, wynoszące zazwyczaj od 50 do 100 zł, nie zniechęcają cyklistów do łamania przepisów, którzy powodują przy tym ogromne niebezpieczeństwo utraty własnego zdrowia, a nawet życia - zauważa poseł.

Niewiele więcej - bo od 50 do maksymalnie 300 zł - grozi też wszystkim kierującym za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w czasie przejeżdżania przez chodnik lub drogę dla pieszych.



Co ciekawe, poseł nie proponuje wcale zaostrzenia taryfikatora lecz zwraca się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem dotyczącym zorganizowania kampanii edukacyjnej dla rowerzystów.



Pomysł przeprowadzenia kampanii edukacyjnej może być całkiem racjonalny, o ile z przekazem udałoby się dotrzeć zwłaszcza do osób starszych. Z policyjnych danych wynika bowiem, że największe zagrożenie wśród rowerzystów powodują osoby po 60. roku życia. W ubiegły mroku były one sprawcami aż 309 wypadków (23,7 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), w których zginęły w nich 34 osoby (47,2 proc.), a 286 zostało rannych (22,2 proc.). Dużą liczbę wypadków powodują też osoby w wieku 40-59 lat. Z ich winy doszło do 303 wypadków (23,2 proc.), w których zginęło 25 osób (34,7 proc.), a 289 zostało rannych (22,5 proc.).



Z policyjnej statystyki wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych w 2022 roku przez rowerzystów było:



nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 394 wypadki (28 ofiar śmiertelnych),

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 204 wypadki (6 ofiar śmiertelnych),

nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu - 137 wypadków (14 ofiar śmiertelnych),

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - 98 wypadków (1 ofiara śmiertelna),

nieprawidłowe wymijanie - 94 wypadki (3 ofiary śmiertelne).