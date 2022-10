Policja nie rozumie przepisów? Karze kierowców za niepopełnione wykroczenia

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z operatorem miejskiego monitoringu kontrolowali w ostatnią środę zachowanie pieszych i kierowców w okolicach przejść. W ramach swoich działań ukarali tego dnia 48 pieszych i kierowców. Ich dokonania dokumentuje materiał wideo:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przykłady łamania przepisów ruchu drogowego Policja

Prawie 50 przykładów łamania przepisów

Nie wiadomo, według jakiego klucza dobierano przykłady do policyjnego wideo, ale co by nie mówić, widać na nich łamanie przepisów. Prowadzący Volkswagena Transportera, wyprzedzający Volkswagena Up!-a przed przejściem dla pieszych, przecinający linię ciągłą i wjeżdżający z dużą prędkością na skrzyżowanie, dostał 1500 zł i 15 punktów karnych. Hulajnogista przejeżdżający po przejściu przy czerwonym świetle, czy pieszy lekceważący sygnalizację też ewidentnie zlekceważyli przepisy i ponieśli tego konsekwencje.

Reklama

Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu - sprawa dyskusyjna

O ile w powyższych sytuacjach trudno byłoby się wybronić przed mandatem, o tyle sytuacja z 7 sekundy nagrania przedstawia się zupełnie inaczej. Chodzi dokładnie o ten moment:

Zdjęcie Wątpliwe nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu / Policja

Skoro zdarzenie to znalazło się w materiale dokumentującym wykroczenia pieszych i kierowców, możemy założyć, że policja uznała to za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, co kosztuje 1500 zł i 10 punktów karnych. Albo 3 000 zł, jeśli kierowca dopuści się go po raz drugi w ciągu dwóch lat od pierwszego.

Jednak czy w tym przypadku faktycznie można mówić o wykroczeniu?

Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu - przepisy

Zacznijmy od definicji. Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 26 pkt 1 stanowi:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a. art. 26 pkt 1 ustawy PoRD

Wspomniany ust. 1a. odnosi się do tramwajów, nie ma związku z omawianym przypadkiem.

A czym jest ustąpienie pierwszeństwa? To wyjaśnia ta sama ustawa, w art. 2 pkt 23:

Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości; art. 2 pkt 23 ustawy PoRD

Czy prowadzący Opla Corsę złamał przepis?

W odpowiedzi na to pytanie mógłby pomóc Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego. Marek Dworak miał bardzo podobne zdarzenie w jednym z odcinków programu Jedź bezpiecznie (fragment od 7:06):

Wideo youtube

Pan Dworak ośmiela się przejeżdżać przez przejście dla pieszych mimo tego, że ludzie po przeciwnej stronie już wchodzą na ulicę. Wspominając przepisy tłumaczy, że:

oczywiście jeśli byłby cień wątpliwości, czy nie spowolnimy kroku pieszego, przyspieszymy jego kroku, czy spowodujemy zatrzymanie - nie jedziemy. Ale jeżeli nie ma wątpliwości, że nie zmusimy go do zatrzymania, ani nawet spowolnienia, czy przyspieszenia kroku, to nie ma przewinienia. Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego

W przypadku materiału z Lublina trudno mówić o sytuacji, w której kierujący Oplem w jakikolwiek sposób wpływa na ruch pieszego. Co więcej, gdyby zatrzymał się przed pasami, ktoś mógłby mu zarzucić, że tamuje ruch i wjechał na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go, za co też grozi mandat.

Nie ma wątpliwości, że nie wolno lekceważyć przepisów i że trzeba ustępować pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, szczególnie tym mniej chronionym. Ale nie można popadać w skrajności. Przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych mają sens, tylko trzeba je dobrze zrozumieć. A jak widać, kłopoty z tym na nawet policja.

Dlatego podkreślmy jeszcze raz: o nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy ruch naszego pojazdu zmusza pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Jeśli więc pieszy wchodzi na przejście z lewej strony, a kierowca w tym samym momencie przejeżdża prawym pasem - nie ma mowy o nieustąpieniu pierwszeństwa. I dajmy sobie wmówić policji, że jest inaczej.

Warto przy tym pamiętać, że kierowca zawsze ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, wówczas swoich racji będzie dochodził w sądzie. Dodatkowo, nawet jeśli mandat został przyjęty, kierowca ma prawo zwrócić się o jego uchylenie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy mandat został nałożony za czyn niebędący wykroczeniem.

***