Trudno o lepszy dowód na to, że zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe przyniosło pożądany efekt. Jak poinformowała Interię Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszym półroczu tego roku fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały ponad 377,6 tys. przypadków niestosowania się przez kierujących do obowiązujących na danym odcinku drogi ograniczeń prędkości. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 504,6 tys. wykroczeń. Odnotowano więc spadek rejestrowanych naruszeń na poziomie 25 proc.

Nowe taryfikatory dają po kieszeni. Fotoradary nie mają co robić?

Z danych GITD wynika, że blisko 60 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość w zakresie od 11 a 20 km/h ponad obowiązujący na danym odcinku limit. Przypadki przekroczenia prędkości o ponad 70 km/h stanowią 0,16 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. W okresie styczeń - czerwiec ujawniono 623 tego typu zachowania.

Niechlubnym rekordzistą pierwszego półrocza jest kierowca pewnego Lexusa, który w maju w miejscowości Łopiennik Górny, przy ograniczeniu do 50 km/h jechał z prędkością 147 km/h. Efekt - mandat w wysokości 2 500 zł, 15 punktów karnych i trzymiesięczny zakaz siadania za kierownicą.

Najbardziej zapracowane fotoradary. Kierowcy szybko się uczą

Najbardziej zapracowanym fotoradarem w Polsce jest urządzenie pracujące w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej, które wykonuje pomiary w kierunku Rembertowa. W pierwszym półroczu ad 2023 ten fotoradar zarejestrował już 5 727 naruszeń.



Za najbardziej zapracowany system odcinkowego pomiaru prędkości uznać można ten zamontowany w tunelu na trasie S7 (Skomielna Biała - Naprawa). W pierwszej połowie tego roku zarejestrował on ponad 11,3 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Co ciekawe, to jedno z najmłodszych urządzeń we flocie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD.



Z naszych obserwacji wynika, że w pierwszych miesiącach pracy nowych urządzeń, rejestrowana jest znaczna liczba naruszeń. Z czasem sytuacja się stabilizuje, następuje wyhamowanie prędkości i zmiana zachowania kierowców. W tym przypadku, obserwujemy już pozytywne zmiany, a także pozytywną informacją jest fakt, że 80 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń (od momentu uruchomienia opp w listopadzie 2022 r.) dotyczy najniższego progu przekroczenia, tj. między 11 a 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy. A przypadki ekstremalnych przekroczeń są marginalne - tłumaczy Monika Niżniak.

Najbardziej zapracowane odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

W pierwszym półroczu tego roku wszystkie urządzenia wykorzystywane do odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 76883 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Dziesiątka najbardziej zapracowanych urządzeń prezentuje się następująco:



S7 tunel, Naprawa/Skomielna Biała - 11 335 wykroczeń, S7 Falęcice, Nowy Gózd - 9 037 wykroczeń, Węzeł W-wa Zachód, Blizne Łaszczyńskiego - 6 867 wykroczeń, Warszawa S2 Tunel, kier. Poznań - 6 744 wykroczeń, Zakręt - 5 524 wykroczeń,

S8, Blizne Łaszczyńskiego, Węzeł W-wa Zachód - 5 424 wykroczeń, Warszawa S2 Tunel, kier. Terespol - 3 280 wykroczeń,

Iskrzynia, Krościenko Wyżne - 3 257 wykroczeń, Tomaszów Mazowiecki - 2 633 wykroczeń, Regut, Człekówka - 2 489 wykroczeń.

Kierowcy pod ścisłą kontrolą. Gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości?

Przypominamy, że obecnie w skład systemu CANARD wchodzi już grubo ponad 500 urządzeń rejestrujących wykroczenia popełniane przez zmotoryzowanych. Zdecydowana większość z nich to stacjonarne fotoradary. Lista działających obecnie odcinkowych pomiarów prędkości obejmuje 30 lokalizacji.



Plany na bieżący rok zakładają rozbudowę systemu o 39 nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, 30 nowych systemów rejestrujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz 5 nowych systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe pod kątem niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej.

Pełna lisa lista lokalizacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości planowanych do uruchomienia w 2023 roku:



Dolnośląskie — A4 Kostomłoty — Kąty Wrocławskie

Dolnośląskie — Wrocław: Al. Jana III Sobieskiego

Dolnośląskie — Bierzów-Przylesie

Kujawsko-Pomorskie — Rogoźno Zamek — Kłódka

Kujawsko-Pomorskie — Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek

Kujawsko-Pomorskie — Rycerzewo: DW251 od 70 km

Lubelskie — Hrubieszów: wjazd do miejscowości, DW 884 4 km



Lubelskie — Gołąb



Lubuskie — Świdnica: Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie

Lubuskie — Sudoł — Radomia

Lubuskie — Chełmsko — Przytocznia

Lubuskie — Motylewo — Łupowo

Łódzkie — Pomorzany/Bociany

Łódzkie — S14 Dobroń — Pabianice Płn.

Łódzkie — Łódź: Chocianowicka— Łaskowice

Łódzkie — Bychlew 6 — Jadwinin 16a

Łódzkie — Mokra Prawa 2 — 189a



Małopolskie — Węzeł Balice — Węzeł Rudno

Małopolskie — Kęty: ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz

Mazowieckie — Kanie — Otrębusy, DW710

Mazowieckie — Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki



Mazowieckie — Mszczonów, obwodnica miasta

Mazowieckie — Białobrzegi, obwodnica miasta

Opolskie — Kietlice — Kilisino

Podkarpackie — Nosówka: ul. Dębicka — 4 km

Podkarpackie— Dukla: Trakt Węgierski

Podkarpackie— Nowa Dęba: Ks. Henryka Łagockiego 113 — Korczaka 16

Podkarpackie — Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka

Podkarpackie— Nisko: ul. Sandomierska

Pomorskie — A1 Peplin — Swarożyn

Pomorskie — Borowo: Gdańska 2 — Turystyczna 1

Śląskie — Katowice: Braci Reńców 28

Śląskie — Jankowice (Nowa) — Świerklany (Plebiscytowa)

Śląskie — Gliwice: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Śląskie — Zabrze: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Wielkopolskie — Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica



Wielkopolskie — A2 Konin: MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary

Zachodniopomorskie — Piecnik — Nieradz

Zachodniopomorskie — Łubianka — Brynka