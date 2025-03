Przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych są jednymi z najważniejszych i żaden kierowca nie powinien mieć wątpliwości co do ich brzmienia. Przypomnijmy więc dla porządku, że zgodnie z art. 13. ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Warto przy okazji zauważyć, że żaden przepis nie mówi nic o pieszym "zbliżającym się do przejścia". Zatem wbrew często spotykanym interpretacjom, osoba idąca w kierunku przejścia pierwszeństwa nie ma. Nabywa je dopiero podczas wchodzenia na nie. W tym kontekście bardzo ważne są też przepisy dotyczące samych pieszych:

Dodatkowo zarówno kierowca, jak i pieszy w pobliżu przejścia dla pieszych ma zachować szczególną ostrożność, która zgodnie z art. 2, ust. 22 Kodeksu drogowego "polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie".

A czy można w takim razie ruszyć, kiedy już przepuściliśmy pieszego, ale nadal jest on jeszcze na pasach? Przepisy nie regulują konkretnie tego zagadnienia, ale wskazać trzeba na bardzo istotną zasadę:

Ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Innymi słowy, przepisy wymagają od kierowcy ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a niedopełnienie tego obowiązku ma miejsce wtedy, gdy w nasze zachowanie wywoła jakąś reakcję u pieszego. Jeśli więc przepuścimy go, ale zbyt szybko ruszymy, możemy tym pieszego wystraszyć i odskoczy on lub przynajmniej przyspieszy kroku. To będzie oznaczało, że nie ustąpiliśmy pierwszeństwa pieszemu i możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.