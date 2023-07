Ogromna skuteczność odcinkowego pomiaru prędkości. Uważaj na tej trasie

Spis treści: 01 Białobrzegi zabójczo skuteczne

02 Większość mandatów za niewielkie naruszenia

03 Rekordzista był szybki. Bardzo szybki

04 Odcinkowe pomiary w całej Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości to stosunkowo nowa broń policji i GITD do walki z piratami drogowymi. Na polskich drogach jest coraz więcej OPP, a ich skuteczność jest piorunująca. CANARD podał dane z rekordowo skutecznego OPP na odcinku trasy S7 w Białobrzegach.

Białobrzegi zabójczo skuteczne

Fragment trasy S7 pomiędzy węzłem Białobrzegi Północ i miejscowością Nowy Gózd, na którym prowadzony jest odcinkowy pomiar prędkości ma aż 14 kilometrów i prawdopodobnie to właśnie swojej długości zawdzięcza tak ogromną skuteczność. W ciągu miesiąca od uruchomienia OPP na tym odcinku kamery zarejestrowały wykroczenia aż 9 tysięcy kierowców. U każdego z nich w skrzynce pocztowej wyląduje niemiła przesyłka - list z wezwaniem do zapłaty mandatu.

Nowy system działa też na 8-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami. Maksymalna prędkość wynosi tam 110 km/h.

Zdjęcie Odcinkowy pomiar prędkości na S7 w Białobrzegach ma aż 14 km długości / Foto Olimpik / East News

Większość mandatów za niewielkie naruszenia

Jak podaje Canard większość, bo aż 56% (nieco ponad 5000) mandatów wystawionych za przekroczenie prędkości na tym odcinku dotyczy kierowców, których przekroczenie łapało się w widełki pomiędzy 11, a 20 km/h co oznacza że zostaną oni ukarani grzywną w wysokości 200 zł. Dzięki temu do budżetu trafi około miliona złotych.

Rekordzista był szybki. Bardzo szybki

Limit obowiązujący na tym odcinku to 120 km/h. Dla niektórych kierowców to jednak zdecydowanie za mało, bowiem rekordzista przekroczył prędkość na tym odcinku o 52 km/h, za co został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Nie bez znaczenia jest tu jednak fakt, że radary mierzą średnią prędkość na danym odcinku, zatem ten kierowca przez 14 kilometrów odcinkowego pomiaru jechał ze średnią prędkością 172 km/h. To zdecydowanie za szybko.

Zdjęcie Większość mandatów wystawionych na OPP w Białobrzegach opiewa na 200 zł / 123RF/PICSEL

Odcinkowe pomiary w całej Polsce

Technologia odcinkowego pomiaru prędkości jest wprowadzana w wielu newralgicznych, wypadkogennych miejscach na polskich drogach. Obecnie działają 33 OPP w Polsce, a w planach jest kolejne 68 takich lokalizacji, które będą stopniowo wprowadzane.

Mapę odcinkowych pomiarów prędkości możecie znaleźć na zdjęciu poniżej, lub na oficjalnej stronie na oficjalnej stronie CANARD.

Zdjęcie Mapa odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce / CANARD /