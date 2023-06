Spis treści: 01 Kiedy kierowców ciężarówek obowiązują ograniczenia w ruchu?

02 Ograniczenia w ruchu pojazdów na wakacje

03 Ograniczenia w ruchu - kogo obowiązują

04 Złamanie ograniczenia ruchu - jaka kara

Kiedy kierowców ciężarówek obowiązują ograniczenia w ruchu?

Zgodnie z polskimi przepisami, kierowcy samochodów ciężarowych muszą pamiętać o ograniczeniach, jakie są nakładane na ich pracę w konkretnych dniach roku.

Dla przykładu, nie wolno im wyjeżdżać w trasę między godziną 8 rano a 22 w dni ustawowo wolne od pracy:

1 stycznia - Nowy Rok,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Nie mogą też prowadzić od godziny 18 do 22 w dni poprzedzające:

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

Ograniczenia te nałożono w związku ze wzmożonym ruchem samochodów osobowych na polskich drogach we wskazane dni. Co więcej, prawo do wprowadzania kolejnych ograniczeń przysługuje organom zarządzającym ruchem na danym odcinku trasy.



Ograniczenia w ruchu pojazdów na wakacje

Na stronie gov.pl możemy przeczytać o ograniczeniach, które obowiązują w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach

od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Jak wynika z tej informacji, potrwają one od jutra, 23 czerwca, do niedzieli 27 sierpnia.



Ograniczenia w ruchu - kogo obowiązują

Powyższe zakazy dotyczą tylko kierowców prowadzących samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, ale w wyłączeniami. Nie będą dotyczyły szeregu pojazdów wymienionych w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. Chodzi m.in. o kierowców przewożących ładunki wrażliwe typu żywe zwięrzęta, mleko, zboże, środki medyczne i artykuły szybko psujące się. Zwolnieni z nich będą również kierowcy przewożący sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych lub sprzęt do obsługi imprez masowych. Nie dotkną one także pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Złamanie ograniczenia ruchu - jaka kara

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton DMC, kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł, a przedsiębiorcy kara administracyjna 2000 zł. Również zarządzający transportem w firmie może otrzymać decyzję o nałożeniu 1000 zł kary pieniężnej.

***