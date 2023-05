Od dziś nowe tablice rejestracyjne. Można już wnioskować o ich wydawanie

Spis treści: 01 Motorower na żółte tablice

02 Motocykl to nie motorower

03 Wymiana tablic rejestracyjnych na nowy wzór

04 Jak wyglądają nowe tablice rejestracyjne?

Chodzi o nowe przepisy, który zaczęły obowiązywać 4 września 2022 roku. Wówczas weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Porady Rejestracja auta na zabytek. Jak to zrobić krok po kroku?

W dokumencie zapisano, że niektóre przepisy obowiązują dopiero od 1 maja 2023 roku. I tak właśnie jest w przypadku tablic rejestracyjnych nowego wzoru.

Motorower na żółte tablice

Nowe przepisy ucieszą właścicieli zabytkowych motorowerów, bowiem umożliwiają zarejestrowanie tego typu pojazdu na żółte - dedykowane motorowerom - tablice rejestracyjne. Brak takiej możliwości to luka, która funkcjonowała w polskich przepisach przez wiele lat.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury z blisko 941 tys. zarejestrowanych w Polsce motorowerów, ponad 165 tys. liczy sobie powyżej 30 lat. Mimo tego, ich właściciele nie mogli do tej pory zarejestrować tych pojazdów na żółte tablice rejestracyjne, bo ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania.

Motocykl to nie motorower

Wielu miłośników klasycznej motoryzacji "radziło" sobie z tym niedopatrzeniem stosując zabytkowe tablice motocyklowe. Było to jednak "naginanie" obowiązującego prawa. Definicja motocykla, dla którego opracowano wzór "żółtej" tablicy rejestracyjnej, jest przecież zupełnie inna niż motoroweru, a same tablice - zauważalnie większe, co szpeci pojazd.

Tablice rejestracyjne dla zabytkowych motorowerów wydane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zachowają ważność, jednak w przypadku wniosku właściciela po dniu 1 maja 2023 roku będą mogły być wymienione na tablice rejestracyjne motorowerowe zabytkowe

Wymiana tablic rejestracyjnych na nowy wzór

Wymiana na nowy wzór tablic możliwa będzie w dwóch przypadkach, gdy dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy wydane były:

tablica rejestracyjna motocyklowa zabytkowa - możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego,

tablica rejestracyjna motorowerowa - pojazdowi będzie nadawany nowy numer rejestracyjny.

Jak wyglądają nowe tablice rejestracyjne?

Nowe tablice dla zabytkowych motorowerów mają kształt prostokąta o wymiarach 14 i 11,4 cm, będą więc mniejsze niż tablice motocyklowe. Tablice, jak wszystkie zabytkowe - mają żółte tło, natomiast czcionka jest czarna. Na tablicy pojaw się również piktogram motocykla.





