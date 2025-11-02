Spis treści: Opony zimowe w Polsce - brak obowiązku, ale zdrowy rozsądek nakazuje ich użycie Opony zimowe w Niemczech - wymóg uzależniony od pogody Opony zimowe w Czechach - obowiązek od 1 listopada do 31 marca Opony zimowe w Austrii - obowiązek z dokładnie określonymi datami Opony zimowe w innych krajach - Włochy, Francja, Szwajcaria i Słowacja

Opony zimowe w Polsce - brak obowiązku, ale zdrowy rozsądek nakazuje ich użycie

Polskie przepisy nie nakładają obowiązku sezonowej wymiany opon. Jedyne wymaganie to minimalna głębokość bieżnika wynosząca 1,6 mm, co w praktyce jest wartością zbyt niską, by zapewnić odpowiednią przyczepność na śniegu czy lodzie. Eksperci zalecają, by opony zimowe miały bieżnik co najmniej 4 mm, czyli około połowę oryginalnej głębokości.

Kierowcy muszą również pamiętać, że na jednej osi powinny znajdować się opony tego samego typu i marki - w przeciwnym razie policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne. W górach pojawiają się też znaki C-18, które wymagają użycia łańcuchów śniegowych, jeśli droga jest pokryta śniegiem. Brak ich założenia może skończyć się mandatem lub zakazem dalszej jazdy.

Opony zimowe w Niemczech - wymóg uzależniony od pogody

W Niemczech obowiązuje tzw. wymóg sytuacyjny. Oznacza to, że kierowcy muszą używać opon zimowych lub całorocznych z oznaczeniem M+S i 3PMSF zawsze wtedy, gdy występują zimowe warunki drogowe, czyli śnieg, błoto pośniegowe, lód czy gołoledź. Nie ma zatem określonych dat, w których opony zimowe są obowiązkowe - wszystko zależy od pogody.

Brak dostosowania opon do warunków może kosztować 80 euro mandatu. Jeśli kierowca spowoduje utrudnienia w ruchu, kara wzrasta do 120 euro, a ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po kolizji. W praktyce oznacza to, że zimówki lub opony całoroczne są w Niemczech koniecznością od późnej jesieni do wiosny, szczególnie w regionach górskich.

Dopuszczalne są opony całoroczne, pod warunkiem że mają symbol płatka śniegu na tle trzech gór (3PMSF). Starsze opony oznaczone wyłącznie symbolem M+S będą uznawane za zimowe tylko do września 2027 roku. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm, ale zalecane jest 4 mm. Przepisy te obowiązują zarówno kierowców niemieckich, jak i zagranicznych turystów.

Opony zimowe w Czechach - obowiązek od 1 listopada do 31 marca

W Czechach wymiana opon na zimowe to obowiązek w okresie od 1 listopada do 31 marca, ale tylko wtedy, gdy występują lub mogą wystąpić zimowe warunki drogowe. Oznacza to, że jeśli w tym czasie wybierzemy się w czeskie góry, policja może uznać brak zimówek za wykroczenie, nawet jeśli w danym momencie droga nie jest zaśnieżona. Minimalna głębokość bieżnika opony zimowej to 4 mm.

Za brak zimówek grozi mandat w wysokości 2000 koron, czyli około 350 zł. W skrajnych przypadkach policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny i zakazać dalszej jazdy, dopóki opony nie zostaną wymienione. Opony całoroczne są akceptowane, jeśli mają oznaczenie M+S lub 3PMSF.

Opony zimowe w Austrii - obowiązek z dokładnie określonymi datami

W Austrii przepisy są wyjątkowo restrykcyjne. Od 1 listopada do 15 kwietnia każdy samochód osobowy i dostawczy o masie do 3,5 tony musi być wyposażony w opony zimowe na wszystkich kołach. Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów muszą mieć zimówki przynajmniej na osi napędowej.

Dopuszczalne są także opony całoroczne z oznaczeniem 3PMSF lub M+S, ale muszą mieć odpowiednio głęboki bieżnik - minimum 4 mm dla opon radialnych i 5 mm dla diagonalnych. Mandaty za brak opon zimowych zaczynają się od 100 euro, a w przypadkach stwarzania zagrożenia mogą wynieść nawet 10 tysięcy euro. Policja ma również prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu lub zakazać dalszej jazdy.

Opony zimowe w innych krajach - Włochy, Francja, Szwajcaria i Słowacja

We Francji obowiązek używania opon zimowych dotyczy 34 departamentów, głównie górskich. Obowiązuje od 1 listopada do 31 marca. Na drogach prowadzących do ośrodków narciarskich ustawione są znaki informujące o konieczności posiadania zimówek lub łańcuchów.

We Włoszech zasady zależą od regionu - w Dolinie Aosty czy w rejonie przełęczy Brenner obowiązek jazdy na oponach zimowych lub posiadania łańcuchów trwa od 15 listopada do 15 kwietnia. Na autostradzie A22 znaki informują o konieczności ich używania.

W Szwajcarii z kolei nie ma formalnego obowiązku używania opon zimowych, ale ich brak może spowodować kłopoty w razie kolizji. Jeśli policjant uzna, że do zdarzenia doszło z powodu niewłaściwego ogumienia, kierowca zapłaci mandat, a ubezpieczyciel może odmówić pokrycia szkód.

Kolejny popularny kraj wśród polskich turystów to Słowacja. Tutaj opony zimowe (w całym kraju, a nie tylko w górach) obowiązkowe są od 15 listopada do 31 marca. Ważne, wysokość ich bieżnika powinna wynosić co najmniej 3 mm, dopuszczalne są też opony M+S.

