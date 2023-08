Nowy znak na autostradach. Biały romb na niebieskim tle to 600 zł mandatu

Krzysztof Pochłód Przepisy drogowe

Nowy znak drogowy pojawił się na drogach szybkiego ruchu we Francji. Kierowcy wybierający się w podróż powinni wiedzieć, co sygnalizuje biały romb na niebieskim tle. Kara za zignorowanie tego znaku wynosi 135 euro (ok. 600 zł).

Zdjęcie Nowy znak na francuskich autostradach. Ignorowanie tego nakazu skończy się automatycznym mandatem w wysokości 135 euro / Fot. SQ / INTERIA.PL