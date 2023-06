Spis treści: 01 Prawo jazdy kategorii B. Jakie daje uprawnienia?

Prawo jazdy kategorii B. Jakie daje uprawnienia?

Prawo jazdy kategorii B to najpopularniejsza kategoria, który przede wszystkim umożliwia jazdę samochodami osobowymi. Nieco lepiej zorientowane w przepisach osoby wiedzą, ze chodzi ogólnie o pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t, a więc na przykład także lekkie auta dostawcza. Tymczasem lista pojazdów dostępnych dla kierowcy z kategorią B, jest o wiele dłuższa. Znajdują się na niej:

pojazdy samochodowe

samochody z przyczepą lekką

samochody z przyczepą inną niż lekka

motorowery

motocykle z silnikiem do 125 ccm

czterokołowce lekkie

czterokołowce

ciągniki rolnicze

pojazdy wolnobieżne

Prawo jazdy kategorii B z kodem 96. Jakie daje uprawnienia?

Powyższa lista jest całkiem długa, prawda? Uważni czytelnicy zwrócą jednak uwagę, że dwukrotnie pojawia się tam przyczepa - raz lekka, a raz "inna niż lekka". Po co takie rozróżnienie, skoro możemy holować obie? Otóż

samochód z przyczepą lekką - taka przyczepa ma DMC do 750 kg, a holujący ją samochód może mieć DMC 3,5 t, co daje masę zestawu 4,25 t

samochód z przyczepą inną niż lekka - DMC takiej przyczepy przekracza 750 kg, a wtedy masa całego zestawu może wynosić najwyżej 3,5 t

Taki kształt przepisów ogranicza znacząco możliwości holowania cięższych przyczep. Zwykle aby je pociągnąć, potrzebujemy dużego, mocnego samochodu, najlepiej SUV-a. Niestety takie auto samo w sobie jest ciężkie i ma wysoką DMC, przez co łatwo przekroczyć limit 3,5 t dla całego zestawu.

Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość poszerzenia uprawnień poprzez specjalny kod 96 wpisany do praw jazdy. Jego zakres precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 702).

Zgodnie z przepisami, kod 96 umożliwia ciągnięcie przyczepy innej niż lekka samochodem o DMC wynoszącym do 3,5 tony, a dopuszczalna masa całego zestawu zostaje podniesiona do 4,25 t. Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze tylko jeden dodatkowy warunek: masa holowanej przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu.

Mając uprawnienia określone kodem 96 można spokojnie holować sporą przyczepę kempingową, a nawet lawetę samochodową lub przyczepę do transportu koni lub łodzi.

Chcesz mieć kod 96 w prawo jazdy kategorii B? Nie trzeba iść na kurs

Żeby zdobyć uprawnienia oznaczone kodem 96 trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a tym samym ukończone 18 lat. Do uzyskania tego kodu wystarczyć zdać praktyczny egzamin państwowy. W przeciwieństwie do kategorii B+E nie trzeba odbywać specjalnego kursu, który jest kosztowny. Niepotrzebny jest również egzamin teoretyczny.

Sam egzamin kosztuje 170 złotych. To jedyny wydatek, który ponosi kierowca w celu uzyskania nowych uprawnień. Przed egzaminem warto jednak poćwiczyć manewrowanie z dużą przyczepą, żeby nie mieć problemów z zaliczeniem.

