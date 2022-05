Kto ma pierwszeństwo na ścieżce rowerowej - pieszy czy rowerzysta?

Pierwszeństwo pieszych na przejściach

Nowe przepisy obowiązujące od zeszłego roku w końcu uregulowały relacje pomiędzy pieszymi i kierowcami samochodów. Między pieszymi i rowerzystami też?

Przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych, obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku mówią:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Można spytać: Czy w myśl polskich przepisów rower jest pojazdem? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo przepisy jasno określają, że pojazdem jest:

(...) środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

A co z przejściem dla pieszych wyznaczonym na ścieżce rowerowej? Tu znów z pomocą i jednoznaczną odpowiedzią przychodzą przepisy drogowe, w których czytamy, że przejściem dla pieszych jest:

powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Rowerzysta czy pieszy - kto ma pierwszeństwo

Przytoczone wyżej definicje nie pozostawiają żadnych wątpliwości - pasy wyznaczone na ścieżce rowerowej należy traktować tak samo jak przejście dla pieszych na jezdni. Dlatego osoba jadąca rowerem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwolnić przed przejściem dla pieszych. Wszystko po to, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo wchodzących na przejście lub na nich przebywających. To pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą, ale należy pamiętać, że - podobnie jak w przypadku przejść dla pieszych wyznaczonych na ulicach - nie jest to pierwszeństwo bezwzględne. W polskich przepisach nie istnieje coś takiego jak pierwszeństwo bezwzględne.