Kontrola drogowa nawet dobrze się nie zacznie. Już może być 500 zł mandatu

Zatrzymanie przez policję to stresujący moment dla każdego kierowcy, nawet jeśli ma on pewność, że nie popełnił żadnego wykroczenia. Co gorsza, jeszcze zanim kontrola drogowa na dobre się rozpocznie, możemy zostać ukarani wysokim mandatem. Wszystko przez to, że wielu kierowców nie zna przepisów dotyczących zachowania się podczas kontroli policyjnej.