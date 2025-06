Dziecko bez fotelika? Uwaga, punkty mogą się mnożyć

Przewożenie dzieci bez odpowiednich zabezpieczeń to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych pod względem liczby punktów. W skrajnych sytuacjach kierowca może nawet stracić prawo jazdy, choć do tego "potrzebne" byłyby już punkty zapisane na koncie. Maksymalna kara za przewożenie dzieci bez fotelików to aż 15 punktów.