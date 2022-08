Czy można holować samochód na sztywnym holu?

Spis treści: 01 Co to jest sztywny hol?

02 Jak wygląda sztywny hol?

03 Jak holować samochód na sztywnym holu?

04 Ile kosztuje sztywny hol?

Co to jest sztywny hol?

Sztywny hol może stanowić rozwiązanie, gdy holowanie zepsutego samochodu nie jest możliwe z użyciem linki, a dostępność lawety okazuje się ograniczona. Co to jest sztywny hol?

Każdy samochód musi być wyposażony w dwa układy hamulcowe. Stosowanie urządzenia do holowania o sztywnej konstrukcji wymagane jest przepisami w sytuacji, gdy jeden z układów hamulcowych w pojeździe odmówił posłuszeństwa. W przeciwieństwie do linki holowniczej sztywny hol odpowiada nie tylko za ciągnięcie holowanego pojazdu, lecz także za jego hamowanie.

Jak wygląda sztywny hol?

Sztywny hol ma prostą konstrukcję, która jednocześnie musi być solidna. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne holowanie pojazdów z niesprawnym układem hamulcowym. Jak wygląda sztywny hol?

Sztywny hol wyglądem przypomina metalową rurę wyposażoną w dwa uchwyty montażowe po obu stronach. Przepisy kodeksu drogowego określają maksymalną długość urządzenia, która nie może być większa niż 3 metry.

Konstrukcja urządzenia sprawia, że zabiera ono znacznie więcej miejsca od linki holowniczej. Aby ułatwić przewożenie sztywnego holu, zazwyczaj składa się on z 2 lub więcej elementów, które należy połączyć w całość. Wtedy urządzenie osiąga długość roboczą.

Jak holować samochód na sztywnym holu?

Kodeks drogowy nakłada na kierowcę samochodu holującego szereg obowiązków. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas holowania to właśnie kierowca pojazdu holującego zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jak holować auto na sztywnym holu?

Przed rozpoczęciem czynności kierowca musi upewnić się, że co najmniej jeden z obwodów hamulcowych w holowanym pojeździe jest sprawny. Jeśli podczas kontroli drogowej policja wykryje, że żaden z nich nie działa w dostatecznym stopniu, nałoży na kierowcę mandat karny w kwocie 250 złotych.

Należy pamiętać też o odpowiednim oznaczeniu sztywnego holu. W tym celu trzeba umieścić na urządzeniu oznaczenie w postaci naprzemiennych pasów białych i czerwonych lub chorągiewki w kolorze czerwonym bądź żółtym.

Niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do holowania, podczas wykonywania czynności należy przestrzegać przepisów. Dlatego nie można zapominać o oznaczeniach pojazdów, maksymalnej dozwolonej prędkości oraz zakazie holowania na autostradach.

Ile kosztuje sztywny hol?

Sztywnego holu w przeciwieństwie do linki holowniczej nie da się kupić na niemal każdej stacji benzynowej. Najlepiej kupić go w sklepie z częściami motoryzacyjnymi. Ile kosztuje sztywny hol?

Ceny sztywnego holu różnią się w zależności od jego długości i maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Za około 100 zł można kupić taki o długości 180 cm i wytrzymałości do 2000 kg. Urządzenie o długości ok. 200 cm z dopuszczalnym obciążeniem do 3000 kg to wydatek 200 zł.

Najdroższe są urządzenia przeznaczone do holowania samochodów ciężarowych, których ceny nierzadko przekraczają 1000 zł. Zakup sztywnego holu wyposażonego w chorągiewkę pozwoli uniknąć czynności związanych z oznaczaniem urządzenia.

