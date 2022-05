Co oznacza znak P-21? Kierowcy często go ignorują, a to poważny błąd

Spis treści: 01 Znak P-21 - każdy go widział, nie każdy respektuje

Znak P-21 - każdy go widział, nie każdy respektuje

Znak P-21 należy do znaków drogowych poziomych i jest to, dobrze wszystkim (mamy nadzieję) znana, przestrzeń wyłączona z ruchu. Wyznaczana ona jest poprzez równoległe względem siebie linie, namalowane ukośnie do toru jazdy pojazdów, otoczone linią krawędziową ciągłą szeroką P-7b. Obecność tej linii sygnalizuje, że nie wolno wjeżdżać do tej strefy, jak i zatrzymywać w niej auta. Już samo najechanie na nią jest wykroczeniem. Mimo to kierowcom zdarza się np. kończyć manewr wyprzedzania na powierzchni wyłączonej z ruchu. Zupełnie jakby była to strefa "buforowa" na wypadek gdyby nam zabrakło miejsca na drodze.

Jakie zastosowanie ma znak P-21?

Tymczasem znak P-21 ma zupełnie inne zastosowanie. Wyłączenie powierzchni z ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierującym oraz pieszym. Może informować o dokładnym torze jazdy pojazdów, oddalać tor jazdy od przeszkód znajdujących się na jezdni, korygować przebieg krawężnika, zastępować wysepkę wyodrębnioną z jezdni albo ją uzupełniać.

Kierowcom najczęściej zdarza się łamać przepisy, kiedy na powierzchni oznakowanej jako wyłączona chcą zaparkować. Należy jednak pilnować linii i pamiętać, że kiedy na przykład staniemy zbyt blisko poprzedzającego nas prawidłowo zaparkowanego pojazdu, uniemożliwiamy mu później wyjazd. Znak P-21 często można spotkać przed lub za wysepką dla pieszych, na skrzyżowaniach czy przy wyjazdach z posesji. Dlatego nierespektowanie tego znaku drogowego może oznaczać, że zasłonimy widoczność przejścia dla pieszych albo utrudnimy innym kierującym włączanie się do ruchu. mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault

Przeoczenie znaku P-21 nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania go

Są sytuacje, gdy kierujący nie mają świadomości, że właśnie wjechali na miejsce wyłączone z ruchu lub zatrzymali się na nim. Czasem dostrzeżenie go może być utrudnione, na przykład przy mocno zniszczonej nawierzchni, w nocy lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, gdy droga zasypana jest śniegiem. W takich okolicznościach być może unikniemy mandatu, jednak nadal nie będzie to manewr bezpieczny. Dlatego dobrze jest się upewnić, że w danym miejscu nie ma znaku P-21.

