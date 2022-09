Spis treści: 01 Co to jest buspas?

02 Jak powinien być oznaczony buspas?

03 Kto może jeździć buspasem?

04 Co to jest buspas DOP?

05 Jaki mandat grozi za jazdę buspasem osobom nieupoważnionym?

Z tej okazji w wielu miastach będzie można podróżować komunikacją miejską za darmo. Warto z tej okazji skorzystać, może się bowiem okazać, że zakorkowane centra pokonamy w ten sposób nie tylko taniej niż samochodem, ale i szybciej. Autobusy mogą przecież korzystać z buspasów. Porady Problematyczne buspasy. Policzyliśmy, ilu kierowców korzysta z nich bezprawnie

Warto jednak zauważyć, że pojazdy komunikacji miejskiej nie są jedynymi, które mogą poruszać się buspasami. Kto jeszcze może wjechać na te niedostępne dla przeciętnego kierowcy pasy?

Co to jest buspas?

Zacznijmy od tego, że buspas to specjalnie wydzielony pas jezdni, którego zadaniem jest usprawnienie przejazdu w godzinach szczytu pojazdom zajmującym się transportem publicznym. Zwykle buspasy są ulokowane po prawej stronie drogi, żeby autobusy mogły bez większych problemów zjeżdżać na przystanki. Czasem buspasy obowiązują całą dobę, czasem - tylko w wybranych godzinach, w okresie największego ruchu.

Jak powinien być oznaczony buspas?

Przepisy określają dokładnie, w jaki sposób powinien być oznaczony buspas. W tym celu przewidziano dwa znaki: pionowy D-12 oraz poziomy P-22. Ten drugi to wielki napis "BUS" znajdujący się na jezdni.

Kto może jeździć buspasem?

Buspasem poruszać się mogą nie tylko autobusy komunikacji miejskiej, ale również autobusy podmiejskie, dalekobieżne, a także trolejbusy.

Ponadto na mocy ustawy o elektromobilności buspasami mogą jeździć samochody elektryczne oraz wodorowe. Nie są jednak do tego uprawnione hybrydy plug-in, nawet jadące w trybie elektrycznym. Warto jednak pamiętać, że uprawnienie samochodów elektrycznych do jazdy po buspasach ma wygasnąć w 2026 roku.

Zdjęcie Buspas musi być oznakowany i zawierać informację o tym, kto może po nim jeździć / Adam Burakowski / Reporter

Organizator ruchu może również dopuścić do ruchu po buspasach inne pojazdy, przy czym należy to określić na tabliczce informacyjnej. Mogą to być rowery, motocykle, taksówki, radiowozy, karetki, wozy straży pożarnej czy pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne (wówczas na buspasie pojawia się oznaczenie MTON). Czasem dopuszcza się również ruch zwykłych samochodów o ile znajdują się w nich co najmniej trzy osoby. Przepisy drogowe DOP na buspasach. Co to za skrót i kto może jeździć tym pasem ruchu?

Co to jest buspas DOP?

Z tego względu niektóre buspasy mają oznaczenie DOP. Jest to skrót od słowa "dopuszczony" i stosuje się je tam, gdzie lista pojazdów, które mogą poruszać się po buspasie jest długa i ciężko byłoby ją zmieścić na tabliczce informacyjnej.

Jaki mandat grozi za jazdę buspasem osobom nieupoważnionym?

Jazda buspasem pojazdem, który nie jest do tego upoważniony to wykroczenie, za które taryfikator przewiduje mandat wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Wobec ostatnich podwyżek mandatów i punktów karnych można więc uznać, że kara nie jest wysoka.