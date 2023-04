Spis treści: 01 Udział osób starszych w wypadkach na drogach

Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwraca uwagę, że "prowadzenie samochodu oznacza dla większości ludzi niezależność i elastyczność. A dla wielu osób starszych własny samochód to ważna część ich codzienności". W związku z tym instytucja ta odrzuca propozycje obowiązkowego egzaminu na prawo jazdy dla seniorów, o którym debatuje się za Odrą, ale widzi potrzebę wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na redukcję zagrożenia stwarzanego przez osoby z racji wieku niebędące w stanie w bezpieczny sposób kontrolować auta.



Udział osób starszych w wypadkach na drogach

Według analiz przeprowadzonych w Niemczech, 65 lat skończyło aż 22 proc. mieszkańców kraju. Za to jeśli chodzi o odsetek osób po 65 roku życia uczestniczących w wypadkach drogowych, w których ktoś odnosi obrażenia ciała, wynosi on 14,5 proc. Na pierwszy rzut oka to dobra wiadomość. Eksperci wskazują jednak, że trzeba wziąć pod uwag fakt, że starsze osoby statystycznie rzadziej korzystają z samochodów i rocznie przejeżdżają mniej kilometrów. Badacz wypadków Siegfried Brockmann cytowany przez serwis dw.com twierdzi, że przy uwzględnieniu liczby przejechanych kilometrów ryzyko wypadku w przypadku seniorów wzrasta - jest podobne do tego u kierowców w wieku od 18 do 24 lat.



Zmiany w przepisach dla kierowców-seniorów. Propozycje UE

Komisja Europejska już od jakiegoś czasu pracuje nad zmianą zasad dotyczących możliwości prowadzenia pojazdów przez obywateli UE po 70 r. życia. W ramach dążenia do "wizji zero" , czyli momentu, w którym na drogach w Unii przestaną ginąć ludzie (co zaplanowano na 2050 r.), urzędnicy chcieliby wprowadzić zasadę, która kierowców po 70 roku życia zobowiązywałaby do okresowych badań lekarskich, czy kursów odświeżających. Propozycja zakłada, że należałoby też skrócić ważność prawa jazdy dla osób po 70 r.ż. do maksymalnie 5 lat. Wśród propozycji padło też np. wykonywanie tzw. samooceny zdolności do prowadzenia, którą mieliby co określony czas przygotowywać sami kierowcy. Zadania, które mieliby w jej ramach wykonać, pozwoliłyby im podjąć decyzję, czy powinni nadal wsiadać za kierownice.

Egzaminy dla seniorów? Niemcy mówią "nie"

Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwraca jednak uwagę, że seniorzy częściej są zagrożeni wypadkami niż sami stwarzają zagrożenie. Minister transportu Volker Wissing twierdzi, że nie powinno się wymuszać przeprowadzania sprawdzianów zdolności prowadzenia pojazdów bez innych przesłanek niż sam wiek. Trudno więc się spodziewać by pomysł wprowadzenia kursów odświeżających, które kończyłyby się egzaminami, miał szansę zyskania szerszego poparcia.



Przepisy dla kierowców-seniorów. Propozycje ekspertów

Wspomniany już Siegfried Brockmann proponuje wprowadzenie obowiązkowej jazdy kontrolnej dla kierowców, którzy skończyli 75 lat. Mające trwać godzinę spotkanie z instruktorem pozwoliłoby kierowcom uzyskać informację zwrotną, na co powinni zwrócić uwagę i jakich tras lepiej unikać. Ale nie dawałoby podstawy do odbierania czy zawieszania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Propozycją Komisji Europejskiej zajmie się Parlament Europejski. Jego przedstawiciele będą musieli wypracować kompromis, który zaakceptują państwa członkowskie.



