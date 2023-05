17 września 2022 r. - tego dnia polscy kierowcy obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości. Drastycznie zmieniły się przepisy dotyczące sposobu karania kierowców punktami karnymi. Konkretnie:

Reklama

punkty karne zaczęły się kasować nie po roku, a po dwóch latach,

czas do przedawnienia punktów karnych liczy się od chwili opłacenia mandatu, nie nałożenia kary,

wzrosła liczba punktów, które nakłada się za wybrane wykroczenia,

za jedno przewinienie można dostać nawet 15 punktów karnych

zniknęły kursy pozwalające na zmniejszenie liczby posiadanych punktów.

Nie zmienił się za to górny limit punktów, za przekroczenie którego traci się uprawnienia do prowadzenia samochodu - to wciąż 24 punkty.



Polacy coraz częściej tracą prawo jazdy. Dane policji

Komenda Główna Policji podała dane z pierwszego półrocza obowiązywania nowych reguł. Według zestawienia opublikowanego przez Autokult.pl od początku października ubiegłego roku do końca marca tego roku prawo do prowadzenia pojazdów utraciło 7531 polskich kierowców. Czy to dużo? Pewną podpowiedzią może być porównanie tych danych z wynikami komunikowanymi przez Policję we wcześniejszych latach.

Liczba praw jazdy odebranych kierowcom za przekroczenie punktów karnych w poprzednich latach kształtowała się następująco:

2020 r. - 7864

2021 r. - 9704

2022 r. - 9578

W 6 miesięcy odebrano tyle praw jazdy co wcześniej w rok

Dane policji wyglądają szczególnie alarmująco, jeśli 6 miesięcy obowiązywania nowego taryfikatora porównamy z całym rokiem 2020. 7531 praw jazdy odebranych przez 6 miesięcy kontra 7864 dokumenty odebrane przez rok. Ten wynik robi wrażenie, choć trzeba pamiętać, że 2020 r. był rokiem pandemicznym, w którym przez pewien czas borykaliśmy się z ograniczeniami w możliwościach podróżowania.



Jeśli podzielić roczną liczbę odebranych praw jazdy w latach 2021 i 2022 na pół i uzyskany wynik porównamy z ostatnimi sześcioma miesiącami wskazanymi przez policję, też wygląda to ciekawie. Okazuje się, że tegoroczny wynik jest o przeszło połowę wyższy niż wcześniej.



Rośnie liczba odbieranych praw jazdy - rząd chce złagodzić przepisy

Sejm kończy pracę nad ustawą skracającą okres ważności punktów karnych i przywracającą kursy doszkalające w celu zmniejszenia ich liczby. Punkty karne znów mają być usuwane po roku, a nie po dwóch, jak jest to obecnie. Do tego kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli anulować sześć punktów karnych. Czyli kierowcy, którzy łamią przepisy tak drastycznie, że należy im się odbieranie prawa jazdy, będą mieli lżej.



***