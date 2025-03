7 na 10 kierowców w Polsce przekracza prędkość. Ten pomysł może to zmienić!

Postanowiliśmy skupić się na tej grupie i zachęcać innych do bycia dobrymi kierowcami. Każdy z nas myśli, że takim jest, ale czy na pewno? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym uczestnicy doskonalą swoje umiejętności jazdy i rywalizują, ale przede wszystkim z samymi sobą. Profesjonalna aplikacja drogowa NaviExpert, która jest pierwszą gwarantowaną nagrodą, pozwala kierowcy zwrócić uwagę na swój styl prowadzenia auta i na bieżąco go korygować. Jeśli dzięki naszej akcji uda się uniknąć choćby jednego wypadku, to już uznamy to za sukces