1500 zł za brak karty rowerowej. Nowe uprawnienia straży miejskiej

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Strażacy 20 października zyskają tym samym nowe narzędzie do walki m.in. z niezdyscyplinowanymi nastolatkami poruszającymi się na rowerach.

1500 zł mandatu za brak "kraty rowerowej". Bat na nastoletnich rowerzystów

Nowe rozporządzenie rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy/gminni nakładać mogą grzywny w postaci mandatów karnych. Na liście pojawiło się teraz nowe wykroczenie wynikające z Prawa o ruchu drogowym. Ściślej - chodzi o:



prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia.

Strażnicy miejscy - mocy art. 129b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - uprawnieni są do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

ruchu motorowerów,



rowerów,



wózków rowerowych,



hulajnóg elektrycznych,



urządzeń transportu osobistego,



pojazdów zaprzęgowych



jeździe wierzchem



pędzeniu zwierząt.



Obowiązujące do tej pory rozporządzenie nie nadążało jednak za zmianami w kodeksie drogowym. Jak przypomina specjalistyczny serwis prawodrogowe.pl, na mocy nowelizacji z 2 grudnia 2021 roku - w Prawie o Ruchu Drogowym i Kodeksie wykroczeń pojawiły się nowe zapisy dotyczące jazdy bez uprawnień, jak np. znowelizowany art. 94. Kodeksu wykroczeń, w którym (paragraf 1a) - czytamy, że: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Pamiętasz kartę rowerową? To dziś prawo jazdy kategorii AM

Dzięki nowemu rozporządzeniu strażnicy miejscy mogą teraz karać surowymi mandatami np. niesfornych nastolatków dojeżdżających do szkół na rowerach. Warto przypomnieć, że chociaż do prowadzenia roweru nie są w Polsce wymagane żadne uprawnienia, przepis ten dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich. Zupełnie inaczej mają się sprawy w przypadku dzieci i młodzieży.



Przypominamy, że zgodnie z zapisami Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami np. dzieci w wieku do 10 lat jeździć mogą na rowerze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i - w myśl obowiązujących przepisów - traktowane są wówczas jako piesi. Stosownymi uprawnieniami muszą się natomiast legitymować osoby w wieku od 10 do 18 lat. W ich przypadku do legalnego poruszania się po drogach rowerem uprawniają:



karta rowerowa (ustawodawca nie przewidział minimalnego wieku, by starać się o taki dokument),



prawo jazdy kategorii AM (od 14. roku życia)



prawo jazdy kategorii A1, B1, T (można się o nie starać po ukończeniu 16. roku życia).