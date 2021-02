Potrzebujesz szybko prawo jazdy? Jedź do Przemyśla

​2 do 3 dni czeka się na egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu (Podkarpackie) - to jedne z najkrótszych w Polsce terminów - zapewnia dyr. przemyskiego WORD Maciej Kamiński. Chętnie z tej oferty korzystają też mieszkańcy innych regionów kraju.

"Tak, to prawda, u nas czeka się na egzamin tylko 2-3 dni, to jedne z najkrótszych terminów oczekiwania na egzamin na prawo jazdy w całej Polsce" - chwali się dyr. przemyskiego WORD Maciej Kamiński i przekonuje, że "w innych ośrodkach jest to często nawet kilka tygodni".

Jak podkreśla, z oferty ośrodka w Przemyślu korzystają chętnie kandydaci na kierowców z różnych regionów Polski, przede wszystkim z Małopolski, głównie z Krakowa i okolic, z którym jest doskonałe połączenie autostradą A4 do Przemyśla, ale także ze Śląska, woj. lubelskiego czy świętokrzyskiego.



Kolejną możliwością proponowaną przez przemyski WORD, która przyciąga chcących uzyskać prawo jazdy, jest przeprowadzanie egzaminów również we wszystkie soboty w miesiącu.



"Jest to praktykowane w niewielu ośrodkach, a na Podkarpaciu praktycznie w ogóle, a cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem" - ocenia dyr. Kamiński.



Przemyski WORD poza egzaminami oferuje także szkolenia i kursy. Najbardziej popularne z nich, takie jak: kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii, kurs redukujący punkty karne, szkolenie okresowe czy kierowanie ruchem również cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób z poza woj. podkarpackiego.



Dyr. Kamiński zapewnia, że kursanci mogą korzystać z oferty jazd próbnych na placu manewrowym i ćwiczyć przed egzaminem na wszystkich pojazdach z floty ośrodka, na kat. B, B+E, C, C+E, T.