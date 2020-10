Kierowca wygrał ze starostą. Poszło o prawo jazdy

​Zmiany w prawie jazdy nie mogą dotyczyć posiadanych już uprawnień - pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Sąd uznał, że nie można z powodu wymiany dokumentu wprowadzać terminu ważności uprawnień /Arkadiusz Ziółek /East News Prawo jazdy Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz o tym wiedzieć!

Gazeta przypomina, że od 2013 r. w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie określają datę ważności na maksymalnie 15 lat. Obecne przepisy nie unieważniają jednak uprawnień do kierowania pojazdami przyznanych bezterminowo.

"Rz" opisuje przypadek kierowcy, który uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskał w 2001 r. W 2019 r., po odbyciu szkolenia i egzaminie na nową kategorię, złożył wniosek do starosty o wydanie nowego dokumentu. Starosta wydał pozytywną decyzję, lecz jednocześnie określił termin ważności uprawnień: 3 września 2024 r.



Wnioskodawca zażądał wydania nowego prawa jazdy, bez tego czasowego ograniczenia. Uprawnienia kat. C uzyskał w 2001 r. bezterminowo, a obecny wniosek dotyczył wyłącznie dopisania nowej kategorii.



Kierowca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd uwzględnił skargę i stwierdził bezskuteczność czynności starosty. Uznał, że zmiany nie mogą dotyczyć posiadanych uprawnień. Wyrok jest nieprawomocny.