20 marca obradować ma Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z punktów posiedzenia będzie problem "wieloletniego zamrożenia wysokości opłat za usługi świadczone przez wydziały komunikacji starostw powiatowych". Dla kierowców nie oznacza to nic dobrego. Wszystko wskazuje na to, że rejestracja samochodu, czy wyrobienie prawa jazdy wkrótce staną się droższe.

Starostwa chcą więcej pieniędzy za rejestrację. Nie mają wyjścia

Zespół zająć ma się problemem opłat za wydanie dokumentów na wniosek Związku Powiatów Polskich (ZPP). Władze stowarzyszenia, w piśmie z 13 marca 2024 roku, zwróciły się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o pilne zajęcie się drażliwą kwestią. Przedstawiciele ZPP argumentują, że podniesienie opłat jest niezbędne dla zachowania poziomu zatrudnienia "w warunkach znacząco rosnącej płacy minimalnej".



Samorządowcy mają mocne argumenty. Przykładowo - za komplet naklejek legalizacyjnych kierowca płaci w urzędowej kasie 12,5 zł. Tymczasem, zgodnie z nowym cennikiem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, od kwietnia urzędy będą musiały zapłacić za nie 11,50 zł. Doliczając do tego koszty korespondencji i obsługi okaże się, że powiaty zmuszone będą dopłacać do "interesu" z własnej kieszeni.

ZPP: 54 zł za dowód rejestracyjny to za mało

Sytuacja podobnie wyglądać ma w przypadku opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Pierwsza nie była aktualizowana od 20, druga - od 10 lat.

W roku 2003 powiaty za zakup dowodu rejestracyjnego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) płaciły 10,69 zł. Od kwietnia tego roku będą płacić 44,75 zł brutto czytamy w piśmie ZPP do Ministerstwa Infrastruktury

Podobna sytuacja dotyczy prawa jazdy. Obecnie opłata za wydanie tego dokumentu wynosi i 100 zł i nie była aktualizowana od 2013 roku. Wówczas zakup prawa jazdy w PWPW kosztował samorządy 43,32 zł. Od kwietnia tego roku będą płacić już 80,75 zł brutto.



Za malejącą z roku na rok różnicę powiaty muszą utrzymać całą infrastrukturę, a przede wszystkim pracowników - w warunkach znacząco rosnącej płacy minimalnej. Sytuacja taka jest niedopuszczalna argumentują przedstawiciele ZPP

Samorządowcy żądają od przedstawicieli resortu pilnej interwencji w sprawie stawek opłat za wydanie nalepek legalizujących, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, lub - w przypadku kontynuacji "błędnej polityki zamrażania opłat administracyjnych" - jasnej deklaracji, że "koszty wytworzenia dokumentów komunikacyjnych w spółce będącej 100 proc. własnością Skarbu Państwa będą pokrywane bezpośrednio z budżetu państwa".