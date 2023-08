Felietony Przykra prawda o egzaminach na prawo jazdy. Co naprawdę sprawdzają?

Od kiedy tymczasowe cyfrowe prawo jazdy?

Na wprowadzenie tymczasowego cyfowego prawa jazdy kierowcy czekali od lat, ale dopiero teraz odpowiednia funkcjonalność zostaje wdrożona. Pierwotnie zakładano, że zmiany uda się wdrożyć na koniec lipca, później mówiło się o terminie "do 17 września". Ostatecznie tymczasowe cyfrowe prawo jazdy zacznie działać już 7 sierpnia, ale nie trafi do wszystkich zainteresowanych.

Jak wyjaśnił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński:

Na początku zaczniemy do małej grupy i stopniowo najpóźniej 21 sierpnia udostępnimy tę funkcję wszystkim.

Jak działa tymczasowe cyfrowe prawo jazdy?

Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o aplikacji mObywatel, tymczasowe cyfrowe prawo jazdy ważne będzie przez 30 dni. To wystarczający okres, by z wyrobieniem fizycznego dokumentu uporały się wydział komunikacji i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. W tym czasie, legitymując się cyfrowym certyfikatem, kierowca będzie mógł legalnie prowadzić pojazdy.

Trzeba jednak zastrzec, że nie będzie można wsiadać za kierownicę samochodu natychmiast po zdaniu egzaminu. Trzeba będzie najpierw poczekać aż ośrodek egzaminowania przekaże stosowne informacje do Centralnej Ewidencji Kierowców. Maksymalny czas oczekiwania to 48 godzin od momentu zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Zdjęcie Tak wygląda tymczasowe cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel / Ministerstwo Cyfryzacji /

Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy dotyczyć ma najpopularniejszych kategorii:

B,

B1,



A,

A1,

A2,

AM,



B+E,



T.

Co kierowca może sprawdzić w aplikacji mObywatel?

Aplikacja mObywatel posiada szereg funkcji, również tych dedykowanych kierowcom. Obok takich pozycji jak mDowód, czyli cyfrowy dowód osobisty, znajdziemy również mPrawo jazdy, a także zakładkę "Moje pojazdy", gdzie możemy sprawdzić:

terminu ważności badań technicznych,



polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC

terminu ważności pozwolenia czasowego.

Przypomnijmy, że 5 grudnia 2020 roku w Polsce zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów czy zawarcie obowiązkowej polisy OC. Dzięki terminalom w radiowozach policjanci mogą na bieżąco weryfikować informacje o konkretnym kierowcy, co stanowi duże ułatwienie dla zmotoryzowanych. Mimo to zawsze warto mieć przy sobie jakiś dokument lub właśnie telefon z aplikacją mObywatel.