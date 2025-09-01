Leasing aut premium - na co zwrócić uwagę?

Jakie samochody marki premium są popularne w Polsce?

Samochody premium to pojazdy prestiżowych marek, charakteryzujące się bogatym wyposażeniem i wysoką jakością wykonania. Od samochodów masowych odróżnia je nie tylko design i luksusowe wnętrze, ale również bardzo wysoki koszt zakupu. Co ciekawe, pomimo swojej ceny auta premium z roku na rok cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Dla przykładu, w 2024 roku zarejestrowano 141 115 nowych samochodów marek premium, co daje ok. 19% wzrost w stosunku do 2023 roku. W 2024 roku udział aut premium w całym rynku nowych samochodów (551 568) osiągnął rekordowy poziom 25,6%.

Największą popularnością cieszą się auta takich marek jak:

Audi

Mercedes-Benz,

BMW,

Volvo,

Lexus,

Tesla.

Leasing aut premium - podwójny limit 150 tys. złotych

Przedsiębiorcy korzystają z leasingu między innymi ze względu na możliwość zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Jednak od 2019 roku w przypadku aut osobowych obowiązuje limit kosztów podatkowych. Koszty leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości, jeżeli wartość samochodu nie przekracza 150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych lub 225 000 zł dla aut zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych). W przypadku samochodów premium nietrudno przekroczyć te kwoty, dlatego koszty trzeba rozliczać proporcjonalnie do wysokości limitu.

Mimo limitu kosztów wielu przedsiębiorców decyduje się na leasing Mercedesa lub innego auta marki premium. Warto bowiem wiedzieć, że leasing operacyjny umożliwia skorzystanie z przysługującego limitu dwukrotnie. Najpierw limit 150 000 zł (225 000 zł) liczy się dla opłat związanych z umową leasingu, tj. czynszu inicjalnego i części kapitałowej rat leasingowych (bez części odsetkowej). Następnie ustawowy limit stosuje się osobno do odpisów amortyzacyjnych po ewentualnym wykupie samochodu po zakończeniu leasingu. Można zatem ująć w kosztach podatkowych znacznie wyższą kwotę, niż wynika z limitu, o ile przedsiębiorca zdecyduje się na leasing z wysokim wykupem.

Leasing aut luksusowych a odliczenie VAT

Przedsiębiorca korzystający z samochodu osobowego prywatnie i w ramach działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków (dotyczących np. nabycia, importu, używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wydatków eksploatacyjnych). Przedsiębiorca może również odliczyć 100% podatku VAT, gdy pojazd jest używany jedynie w celach firmowych. Wiąże się to z dopełnieniem odpowiednich formalności - trzeba zgłosić pojazd do urzędu skarbowego i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Co ważne, przedsiębiorca może zmienić sposób użytkowania auta z firmowego na mieszany lub na odwrót. Taki manewr wymaga dokonania korekty VAT, jednak tylko w przypadku nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Przedsiębiorca posiadający np. samochód marki BMW w leasingu, nie musi robić korekty. Może przez jakiś czas użytkować BMW tylko w ramach działalności gospodarczej i odliczać 100% VAT z tytułu umowy leasingu, a następnie zmienić sposób wykorzystania auta na mieszany i odliczać 50% VAT. W leasingu operacyjnym podatek VAT doliczany jest na bieżąco, więc nie ma konieczności dokonywania korekty VAT w odniesieniu do wydatków poniesionych przed zmianą użytkowania auta.

Leasing samochodu premium dopasowany do potrzeb

Leasing auta premium jest droższy niż leasing samochodu popularnej marki, więc leasingobiorca musi liczyć się z wyższym wkładem własnym i wyższymi ratami leasingu. Niemniej opłaty można obniżyć przez zastosowanie wysokiego wykupu lub raty balonowej (wysoka ostatnia rata). Przedsiębiorca może również zdecydować się na wysoką wpłatę własną, aby wygenerować wysoki koszt, który pozwoli na obniżenie podatku dochodowego w bieżącym roku. Warto jednak pamiętać, że na samochody luksusowe zwykle czeka się dłużej niż na popularne modele. Można zatem zastosować umowę leasingu z odroczonym harmonogramem spłaty, w której leasingobiorca zaczyna spłacać raty dopiero po pewnym czasie od zawarcia umowy (np. pierwszą ratę należy zapłacić nie później niż na dzień przed odbiorem samochodu).

Dofinansowanie do leasingu auta premium

Również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej coraz częściej pytają o leasing konsumencki Audi i innych aut marek premium. Konsumenci doceniają elastyczne warunki, proste formalności i krótki czas realizacji transakcji. Ponadto osoby fizyczne (a także osoby prowadzące JDG) mogą skorzystać z ogólnokrajowego programu dofinansowania "NaszEauto" do leasingu nowego samochodu elektrycznego kategorii M1. Do programu kwalifikują się samochody o cenie nieprzekraczającej 225 tys. złotych netto. Spełnienie tego warunku w przypadku aut premium będzie trudne, jednak można znaleźć egzemplarze, które mieszczą się w tej kwocie, jak na przykład:

BMW iX1,

Lexus RZ,

Mercedes EQA,

Audi Q4 e-tron.

Leasing auta premium dla prestiżu i wizerunku firmy

Prestiżowe marki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród leasingobiorców nie tylko ze względu na optymalizację podatkową. Samochody premium to także inwestycja w wizerunek, dlatego z takiej możliwości korzystają osoby o wysokim statusie społecznym i zajmujące kierownicze stanowiska, a także renomowany firmy (np. kancelaria prawnicze). W efekcie luksusowe auta poleasingowe często mają niski przebieg oraz nieskazitelny stan karoserii i wnętrza. Samochód pochodzący z leasingu można kupić lub wziąć w leasing, więc jest to dobra opcja dla osób, które chcą mieć prestiżowe auto nieco niższym kosztem.

