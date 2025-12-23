W skrócie W tunelu w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości, który ma skłonić kierowców do przestrzegania ograniczeń.

System działa poprzez rejestrację czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka, co zapewnia dokładny pomiar średniej prędkości.

W Polsce rośnie liczba takich systemów, które według ekspertów znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 właśnie obchodzi rok od otwarcia. Trasa o długości 12,3 km przebiegająca wzdłuż północnych granic miasta to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się aż dwa tunele - dłuższy w Zielonkach, mierzący 653 m, oraz krótszy w Dziekanowicach, o długości 496 m. Jak informuje GDDKiA, od momentu otwarcia tunelu w Zielonkach odnotowano ponad 15,7 mln przejazdów, a w tunelu w Dziekanowicach - ponad 13 mln, co stanowi prawdziwie imponujący wynik.

Oba tunele zostały wyposażone w nowoczesne systemy elektroniczne, które umożliwiają stały monitoring sytuacji oraz szybką reakcję w przypadku zagrożenia. W ich wyposażeniu znajdują się m.in. czujniki dymu, kamery termowizyjne oraz zautomatyzowany układ zraszaczy. Wszystkie rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i umożliwienie jak najszybszej reakcji na niebezpieczne zdarzenia. Co ciekawe, do niedawna w tunelach nie funkcjonował odcinkowy pomiar prędkości - teraz ma się to zmienić.

Odcinkowy pomiar prędkości na Północnej Obwodnicy Krakowa

A przynajmniej w jednym z tuneli. Jak informowali drogowcy, przetarg na dostawę i montaż systemu odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu w Zielonkach został ogłoszony już w czerwcu tego roku. Kierowcy, którzy regularnie korzystają z Północnej Obwodnicy Krakowa, zauważyli w ostatnich miesiącach montaż kamer, co zapowiadało rychłe uruchomienie kontroli. Jak podał niedawno serwis Love Kraków, powołując się na komunikat GDDKiA, odcinkowy pomiar prędkości w tunelu w Zielonkach zostanie uruchomiony już dzisiaj.

Celem nowych urządzeń jest skłonienie kierowców do przestrzegania ograniczenia prędkości 80 km. Limit ten wynika z ukształtowania terenu i łuków trasy, a w tunelu w Dziekanowicach także z bliskości węzła Batowice. System OPP rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z monitorowanego odcinka, a na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość poruszania się kierowcy. Badania potwierdzają, że w miejscach objętych odcinkowym pomiarem prędkości liczba wypadków znacząco spada, a ruch staje się bardziej płynny, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo.

Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce. Wkrótce kolejne

Jak podkreślają eksperci, podobny system działa m.in. w tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance, gdzie cieszy się dużą skutecznością. W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, które działają w jednym punkcie, odcinkowe pomiary zachęcają kierowców do utrzymywania ostrożnej prędkości na całym odcinku, co znacząco poprawia bezpieczeństwo w tunelu.

Pod koniec maja tego roku w Polsce działało 71 OPP, 474 stacjonarne fotoradary i 50 urządzeń kontrolujących przejazd na czerwonym świetle. CANARD zawarł umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i instalację 43 kolejnych urządzeń OPP w zupełnie nowych lokalizacjach.

