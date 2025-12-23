W skrócie Skolim w przebraniu szejka ogłasza kolejną obniżkę cen paliw na swojej różowej stacji w Czeremsze, sprzedając benzynę za 4,99 zł za litr.

Ceny paliw u Skolima są znacznie niższe od krajowych średnich, co pozwala kierowcom na realne oszczędności przy tankowaniu.

Strategia niskich cen przyciąga kierowców spoza regionu i buduje rozpoznawalność stacji, mimo bardzo niskiej marży detalicznej.

Skolim po raz kolejny ogłasza obniżę cen paliw przed świętami

22 grudnia Skolim opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze swojej stacji paliw w Czeremsze. Wystąpił w stroju szejka, nawiązując do komentarzy internautów, którzy od dawna określali go mianem "ulubionego szejka paliwowego".

Benzyna Pb95 została wyceniona na 4,99 zł za litr, olej napędowy na 5,19 zł, a LPG na 2,29 zł. To stawki wyraźnie niższe niż średnie ceny rynkowe. Według danych e-petrol.pl w połowie grudnia benzyna 95 w Polsce kosztuje przeciętnie od 5,77 do 5,89 zł, diesel od 6,13 do 6,25 zł, a LPG około 2,59 zł za litr.

Najtańsza benzyna w Polsce jest u Skolima?

To nie pierwsza obniżka na tej stacji. Jeszcze 11 grudnia benzyna kosztowała tam 5,17 zł, diesel 5,39 zł, a LPG 2,39 zł. Kilkanaście dni później ceny spadły ponownie, osiągając poziomy praktycznie niespotykane na klasycznych stacjach sieciowych.

Dla kierowców przekłada się to na realne oszczędności. Przy tankowaniu 50-litrowego baku benzyny różnica względem średniej krajowej wynosi około 40-45 zł. W przypadku oleju napędowego oszczędność sięga nawet 50 zł na jednym tankowaniu. To właśnie te liczby sprawiły, że do Czeremchy zaczęli przyjeżdżać kierowcy nie tylko z najbliższej okolicy.

Skąd tak niskie ceny paliw na stacji Skolima?

W branży paliwowej taka polityka cenowa oznacza bardzo niską marżę detaliczną, często ograniczoną do kilku groszy na litrze. To strategia typowa dla punktów, które chcą zbudować rozpoznawalność i wysoki ruch klientów, szczególnie przy pojedynczej lokalizacji.

Skolim nie ujawnia publicznie źródła dostaw paliwa ani szczegółów umów handlowych. Stacja działa legalnie i sprzedaje paliwo spełniające obowiązujące normy jakościowe.

Intensywna różowa kolorystyka, mocne oświetlenie LED i wyraźne oznaczenia sprawiają, że stacja jest widoczna z daleka. Na miejscu dostępna jest podstawowa oferta sklepu, kawa oraz gadżety dla fanów piosenkarza.

