Skolim w stroju szejka obniża ceny paliw. Benzyna na święta za 4,99 zł
Gdy większość stacji paliw przed świętami ostrożnie koryguje ceny, jedna lokalizacja na wschodzie Polski robi dokładnie odwrotnie. Różowa stacja paliw Skolima w Czeremsze ponownie obniżyła ceny, a tym razem benzyna zeszła poniżej granicy 5 zł za litr. Takiej ceny kierowcy dawno nie widzieli.
W skrócie
- Skolim w przebraniu szejka ogłasza kolejną obniżkę cen paliw na swojej różowej stacji w Czeremsze, sprzedając benzynę za 4,99 zł za litr.
- Ceny paliw u Skolima są znacznie niższe od krajowych średnich, co pozwala kierowcom na realne oszczędności przy tankowaniu.
- Strategia niskich cen przyciąga kierowców spoza regionu i buduje rozpoznawalność stacji, mimo bardzo niskiej marży detalicznej.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Skolim po raz kolejny ogłasza obniżę cen paliw przed świętami
22 grudnia Skolim opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze swojej stacji paliw w Czeremsze. Wystąpił w stroju szejka, nawiązując do komentarzy internautów, którzy od dawna określali go mianem "ulubionego szejka paliwowego".
Benzyna Pb95 została wyceniona na 4,99 zł za litr, olej napędowy na 5,19 zł, a LPG na 2,29 zł. To stawki wyraźnie niższe niż średnie ceny rynkowe. Według danych e-petrol.pl w połowie grudnia benzyna 95 w Polsce kosztuje przeciętnie od 5,77 do 5,89 zł, diesel od 6,13 do 6,25 zł, a LPG około 2,59 zł za litr.
Najtańsza benzyna w Polsce jest u Skolima?
To nie pierwsza obniżka na tej stacji. Jeszcze 11 grudnia benzyna kosztowała tam 5,17 zł, diesel 5,39 zł, a LPG 2,39 zł. Kilkanaście dni później ceny spadły ponownie, osiągając poziomy praktycznie niespotykane na klasycznych stacjach sieciowych.
Dla kierowców przekłada się to na realne oszczędności. Przy tankowaniu 50-litrowego baku benzyny różnica względem średniej krajowej wynosi około 40-45 zł. W przypadku oleju napędowego oszczędność sięga nawet 50 zł na jednym tankowaniu. To właśnie te liczby sprawiły, że do Czeremchy zaczęli przyjeżdżać kierowcy nie tylko z najbliższej okolicy.
Skąd tak niskie ceny paliw na stacji Skolima?
W branży paliwowej taka polityka cenowa oznacza bardzo niską marżę detaliczną, często ograniczoną do kilku groszy na litrze. To strategia typowa dla punktów, które chcą zbudować rozpoznawalność i wysoki ruch klientów, szczególnie przy pojedynczej lokalizacji.
Skolim nie ujawnia publicznie źródła dostaw paliwa ani szczegółów umów handlowych. Stacja działa legalnie i sprzedaje paliwo spełniające obowiązujące normy jakościowe.
Intensywna różowa kolorystyka, mocne oświetlenie LED i wyraźne oznaczenia sprawiają, że stacja jest widoczna z daleka. Na miejscu dostępna jest podstawowa oferta sklepu, kawa oraz gadżety dla fanów piosenkarza.