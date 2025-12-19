Nowy cud na Orlenie. Paliwo najtańsze od niemal 5 lat
Ceny paliwa przed świętami mogą wprawić kierowców w dobry nastrój. Orlen sprzedawał w środę benzynę w cenie najniższej od przeszło czterech i pół roku. Czy korzystny dla zmotoryzowanych trend utrzyma się na dłużej?
W skrócie
- Ceny benzyny na stacjach Orlen są najniższe od ponad czterech lat, a spadki utrzymują się także dla oleju napędowego.
- Obniżki są wynikiem tańszej ropy na światowych rynkach oraz umacniania się złotego.
- Rosnące ceny surowca po decyzji USA wobec Wenezueli mogą jednak szybko zakończyć ten korzystny trend.
W środę, 17 grudnia, hurtowa - aktualizowana raz dziennie - cena benzyny Pb95 sprzedawanej z magazynów Orlenu wynosiła 4226 zł za m sześcienny, czyli nieco ponad 4,22 zł za litr. Jak zauważa redakcja Business Insider, ostatni raz taką wartość zobaczyć można było w cenniku Orlenu przeszło cztery i pół roku temu!
Ceny paliw w Polsce 18 grudnia
Jeszcze korzystniej kształtuje się dzisiejszy cennik, bo - jak informuje branżowy serwis e-petrol.pl - za metr sześcienny benzyny bezołowiowej Pb95 w hurcie Orlen życzy sobie obecnie 4195 zł.
Kierowców z pewnością ucieszy też fakt, że w skali ostatniego miesiąca średnia hurtowa cena benzyny bezołowiowej Pb95 spadła w Polsce z pułapu ponad 4550 zł za metr sześcienny, do niespełna 4200 zł za metr sześcienny. Tylko od 12 grudnia metr sześcienny najpopularniejszej benzyny w naszym kraju potaniał w hurcie o ponad 100 zł.
Dla zmotoryzowanych oznacza to dobre wiadomości. Z analiz e-petrol.pl wynika, że od początku grudnia średnie ceny benzyny Pb95 spadły na polskich stacjach benzynowych o blisko 20 groszy na litrze.
Gdzie paliwo jest najtańsze. Ceny w Polsce w grudniu
Obecnie za litr najpopularniejszej benzyny płacimy średnio 5,79 zł. Dla porównania, pod koniec listopada było to jeszcze 5,97 zł/l. Cieszą też obniżki cen oleju napędowego. Średnia cena na poziomie 6,17 zł/l jest o około 16 groszy niższa niż pod koniec listopada.
Większych powodów do radości nie mają obecnie jedynie właściciele samochodów z instalacjami gazowymi. Jak wynika z danych e-petrol.pl, średnia cena litra autogazu wynosi dziś 2,64 zł i jest o 2 gr/l wyższa niż w ubiegłym tygodniu. Taniej można było zatankować w Polsce LPG m.in. w październiku i listopadzie.
Najniższe ceny benzyny notowane są obecnie w Wielkopolsce, gdzie litr Pb95 kosztuje średnio po 5,70 zł. Najtańszy olej napędowy kupimy obecnie w województwie lubuskim - średnia cena wynosi tam 6,01 zł/l. LPG z ceną 2,58 zł/l jest obecnie najtańsze na Górnym Śląsku.
Blokada Wenezueli podniesie ceny? Lepiej zatankować na zapas
Obniżki cen paliw są efektem spadku cen na światowych rynkach i umacniania się złotego. Niestety wiele wskazuje na to, że niskie ceny na stacjach nie utrzymają się długo.
Notowania surowca na światowych rynkach zaczęły właśnie rosnąć w wyniku reakcji na blokadę przez USA tankowców z ropą z Wenezueli. We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców wypływających i wpływających do wenezuelskich portów.
Produkcja wenezuelskiej ropy naftowej stanowi około 1 proc. światowej produkcji, ale dostawy koncentrują się w rękach niewielkiej grupy nabywców, głównie chińskich rafinerii, USA i Kuby
Po ogłoszeniu decyzji ceny ropy wzrosły w handlu azjatyckim o ponad 1 proc. Kontrakty na ropę Brent wzrosły do 59,62 USD za baryłkę, a amerykańska ropa WTI podrożała do 56,00 USD za baryłkę - zauważa e-petrol.pl.