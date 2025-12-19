Nowy cud na Orlenie. Paliwo najtańsze od niemal 5 lat

W skrócie Ceny benzyny na stacjach Orlen są najniższe od ponad czterech lat, a spadki utrzymują się także dla oleju napędowego.

Obniżki są wynikiem tańszej ropy na światowych rynkach oraz umacniania się złotego.

Rosnące ceny surowca po decyzji USA wobec Wenezueli mogą jednak szybko zakończyć ten korzystny trend.

W środę, 17 grudnia, hurtowa - aktualizowana raz dziennie - cena benzyny Pb95 sprzedawanej z magazynów Orlenu wynosiła 4226 zł za m sześcienny, czyli nieco ponad 4,22 zł za litr. Jak zauważa redakcja Business Insider, ostatni raz taką wartość zobaczyć można było w cenniku Orlenu przeszło cztery i pół roku temu!

Ceny paliw w Polsce 18 grudnia

Jeszcze korzystniej kształtuje się dzisiejszy cennik, bo - jak informuje branżowy serwis e-petrol.pl - za metr sześcienny benzyny bezołowiowej Pb95 w hurcie Orlen życzy sobie obecnie 4195 zł.

Kierowców z pewnością ucieszy też fakt, że w skali ostatniego miesiąca średnia hurtowa cena benzyny bezołowiowej Pb95 spadła w Polsce z pułapu ponad 4550 zł za metr sześcienny, do niespełna 4200 zł za metr sześcienny. Tylko od 12 grudnia metr sześcienny najpopularniejszej benzyny w naszym kraju potaniał w hurcie o ponad 100 zł.

Dla zmotoryzowanych oznacza to dobre wiadomości. Z analiz e-petrol.pl wynika, że od początku grudnia średnie ceny benzyny Pb95 spadły na polskich stacjach benzynowych o blisko 20 groszy na litrze.

Gdzie paliwo jest najtańsze. Ceny w Polsce w grudniu

Obecnie za litr najpopularniejszej benzyny płacimy średnio 5,79 zł. Dla porównania, pod koniec listopada było to jeszcze 5,97 zł/l. Cieszą też obniżki cen oleju napędowego. Średnia cena na poziomie 6,17 zł/l jest o około 16 groszy niższa niż pod koniec listopada.

Większych powodów do radości nie mają obecnie jedynie właściciele samochodów z instalacjami gazowymi. Jak wynika z danych e-petrol.pl, średnia cena litra autogazu wynosi dziś 2,64 zł i jest o 2 gr/l wyższa niż w ubiegłym tygodniu. Taniej można było zatankować w Polsce LPG m.in. w październiku i listopadzie.

Najniższe ceny benzyny notowane są obecnie w Wielkopolsce, gdzie litr Pb95 kosztuje średnio po 5,70 zł. Najtańszy olej napędowy kupimy obecnie w województwie lubuskim - średnia cena wynosi tam 6,01 zł/l. LPG z ceną 2,58 zł/l jest obecnie najtańsze na Górnym Śląsku.

Blokada Wenezueli podniesie ceny? Lepiej zatankować na zapas

Obniżki cen paliw są efektem spadku cen na światowych rynkach i umacniania się złotego. Niestety wiele wskazuje na to, że niskie ceny na stacjach nie utrzymają się długo.

Notowania surowca na światowych rynkach zaczęły właśnie rosnąć w wyniku reakcji na blokadę przez USA tankowców z ropą z Wenezueli. We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców wypływających i wpływających do wenezuelskich portów.

Produkcja wenezuelskiej ropy naftowej stanowi około 1 proc. światowej produkcji, ale dostawy koncentrują się w rękach niewielkiej grupy nabywców, głównie chińskich rafinerii, USA i Kuby

Po ogłoszeniu decyzji ceny ropy wzrosły w handlu azjatyckim o ponad 1 proc. Kontrakty na ropę Brent wzrosły do 59,62 USD za baryłkę, a amerykańska ropa WTI podrożała do 56,00 USD za baryłkę - zauważa e-petrol.pl.

