Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy? Krok po kroku

Spis treści: 01 Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy?

02 Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

03 Ile kosztuje egzamin praktyczny na prawo jazdy?

04 Na co uważać na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

05 Zdałem egzamin praktyczny na prawo jazdy — kiedy będę mógł jeździć samochodem?

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Aby przystąpić do tej części, najpierw trzeba zdać część teoretyczną, czyli uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia. Warto jednak pamiętać o tym, że przed zajęciami na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim, kursanci muszą ukończyć 4-godzinny blok zajęć z pierwszej pomocy.

Na placu manewrowym egzaminator poprosi nas o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Zadania są losowane. Kursant może zostać poproszony m.in. o odczytanie poziomu płynów czy działania świateł w samochodzie.

Kolejny etap to tzw. przygotowanie do jazdy. Ten etap obejmuje ustawienie fotela z zagłówkiem czy zapięcie pasów bezpieczeństwa. Jeśli osoba zdająca egzamin na prawo jazdy przed uruchomieniem silnika zapomni o sprawdzeniu ustawienia lusterek czy nie zapnie pasów, egzamin jest przerywany.

Reklama

Gdy pojazd jest już uruchomiony, a przyszły kierowca dobrze poradził sobie ze wcześniejszymi zadaniami, pora na test na placu manewrowym. Również tutaj zadania są losowane, a w puli znajdziemy m.in. jazdę po łuku (do przodu i do tyłu) czy ruszanie z podestu.

Ostatni etap to jazda po mieście z egzaminatorem. Na ocenę końcową składa się m.in. znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich, a także zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego. Analizuje się też ocenę potencjalnych zagrożeń, z jakimi każdego dnia mierzą się kierowcy.

Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nie istnieją odgórne, zapisane ustawowo limity czasowe. Można jednak spotkać się z tak zwanym czasem uśrednionym, który często podawany jest w ośrodku egzaminacyjnym.

Zdający na kategorię A1, B, B+E i T zwykle mają na wykonanie wszystkich zadań 25 minut. O wiele więcej czasu otrzymują osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii B. Ich egzamin praktyczny może trwać nawet i 40 minut.

Ze statystycznego punktu widzenia najdłużej będą sprawdzane kompetencje osób, które zdają na kategorie: C, C1, D, D1+E, C+E, D+E. Może nawet zdarzyć się, że taki egzamin na prawo jazdy potrwa 45 minut.

W praktyce, bez względu na rodzaj prawa jazdy, sporo zależy od sytuacji na drogach. Jeśli wyjechaliśmy na miasto w godzinach szczytu, to może zdarzyć się, że obliczony na 40 minut egzamin na prawo jazdy kategorii B, potrwa nawet godzinę.

Ile kosztuje egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Opłaty, jakie musimy ponieść, zostały rozbite na kilka składowych. Najtańsza jest część teoretyczna — zapłacimy za nią tylko 30 złotych. Egzamin praktyczny na prawo jazdy jest już nieco droższy. Zgodnie z taryfikatorem na 2022 rok, to koszt 140 złotych. Cena jest stała dla całego kraju. Nie zamyka to jednak listy wydatków.

Jeśli poradzimy sobie ze wszystkimi zadaniami i ukończymy egzamin z wynikiem pozytywnym, to trzeba będzie jeszcze złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Za ten druk trzeba zapłacić 100,50 PLN. Warto pamiętać też o tym, że musimy zapłacić za każde kolejne podejście do egzaminu praktycznego. Jeśli np. zdamy dopiero za piątym razem, to (w ujęciu łącznym) zapłacimy aż 700 złotych.

Na co uważać na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

Lista potencjalnych naruszeń, jakie może popełnić przyszły kierowca, jest bardzo długa. Nie oznacza to jednak, że każde przewinienie ma taką samą wagę. Na pewno trzeba zwrócić szczególną uwagę na:

dynamikę i kulturę jazdy,

wyprzedzanie innych uczestników ruchu drogowego,

pierwszeństwo (w tym także wobec pieszych),

stosowanie się do sygnałów świetlnych i znaków drogowych,

poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem.

Wysoko na liście przewinień będzie też najechanie na linię podwójną ciągłą, nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom czy pojazdom komunikacji publicznej, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Zdałem egzamin praktyczny na prawo jazdy — kiedy będę mógł jeździć samochodem?

Niestety, ale młody kierowca nie może od razu wsiąść za kółko i odjechać spod ośrodka egzaminacyjnego. Niezbędny jest wpis w bazie CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców). Trzeba więc poczekać, aż właściwa instytucja, na przykład wydział komunikacji, którym zarządza starostwo powiatowe, wprowadzi tam nasze dane.

O tym, że lepiej poczekać na wpis w bazie, przypomina też znowelizowany artykuł 94 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, osoba, która prowadzi pojazd bez należytych uprawnień, może zostać ukarana mandatem w kwocie od 500 do nawet 5000 złotych.