Ilu jest kierowców w Polsce? Wszystko o prawach jazdy

Przypomnijmy, według danych Eurostatu na 1000 mieszkańców Polski przypadają obecnie 642 samochody. Biorąc pod uwagę, że populacja naszego kraju liczy obecnie blisko 38 mln ludzi oznacza to, że po naszych drogach porusza się grubo powyżej 24 mln samych tylko aut osobowych. Gdyby tak było, duża część z nich musiałby być pojazdami o najwyższej klasie autonomiczności! Liczba osób uprawnionych do kierowania nimi nie przekracza bowiem... 21,4 mln! Śmiało można więc stwierdzić, że - przynajmniej według statystyki - polscy kierowcy należą do jednych z najbogatszych w Unii Europejskiej. Dowody? Proszę bardzo.



Liczba pojazdów Polsce. Jaka jest naprawdę?

Jak poinformowało Interię Ministerstwo Cyfryzacji, w Polsce zarejestrowanych jest dziś 25 665 634 (dane aktualne na koniec września br.) samochodów osobowych. Dla porównania, liczba rodaków uprawnionych do poruszania się naszych drogach samochodem osobowym wynosi dokładnie 21 480 001. Oznacza to więc, że na jednego polskiego kierowcę przypada średnio 1,13 samochodu osobowego. Problem w tym, że faktyczna liczba zarejestrowanych aut, po odjęciu tzw. martwych dusz, czyli pojazdów, które nie były ubezpieczone ani poddane obowiązkowemu badaniu technicznemu w ostatnich sześciu latach, wynosi 19 009 519. Wniosek? Wszelkie prasowe sensacje, w myśl których w Polsce mamy rekordową liczbę pojazdów, śmiało wsadzić można między bajki...



Ilu jest kierowców w Polsce?

Ciekawie prezentują się za to same dane dotyczące wydanych (aktywnych) praw jazdy. Wynika z ich, że obecnie uprawnienia do prowadzenia różniej maści pojazdów posiada w Polsce 22 071 753 obywateli. Najpopularniejsza (21 480 001 wydanych praw jazdy) jest oczywiście kategoria B. 1 667 551 kierowców "osobówek" legitymuje się ponadto dodatkowymi uprawnieniami do poruszania się z przyczepą o masie do 3,5 tony (B+E). Pewnym zaskoczeniem może być za ogromna popularność kategorii B1 (4 968 095 wydanych praw jazdy) uprawniającej do poruszania się tzw. "czterokołowcem lekkim". Liczba wydanych uprawnień jest o tyle zaskakująca, że w CEPiKu widnieją obecnie zaledwie 96 942 pojazdy tego typu!



Podobna sytuacja dotyczy kategorii AM. Ten rodzaj prawa jazdy zastąpił w 2013 roku popularną kartę motorowerową. Liczba 4 800 885 wydanych dokumentów świadczy, że polska młodzież (o prawo jazdy tej kategorii ubiegać się można od 14 roku życia) pali się do motoryzacji, chociaż własny motorower pozostaje w sferze marzeń większości nastolatków. Tego rodzaju pojazdów zarejestrowanych jest w Polsce dokładnie 1 414 129 egzemplarzy.



Mówiąc o młodych adeptach sztuki prowadzenia nie sposób pominąć kategorii T uprawniającej do prowadzenia ciągnika rolniczego, o którą w Polsce można się starać od 16 roku życia. Wynik 3 085 924 wydanych praw jazdy kategorii T uznać trzeba za imponujący wynik, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że do prowadzenia ciągnika rolniczego wystarczy też zwykłe prawo jazdy kategorii B.



Ilu jest motocyklistów w Polsce?

Jeden na czterech zmotoryzowanych rodaków, dokładnie 4 804 399 obywateli, może się też pochwalić prawem jazdy kategorii A. W rzeczywistości nasza słabość do jednośladów ma jednak zdecydowanie szerszy zasięg. Ponad 701 tys. osób dysponuje bowiem prawem jazdy kategorii A1 (od 16 lat, uprawnia do poruszania się motocyklami o pojemności do 125 cm3 i mocy 15 kW), a 659,7 tys. - kategorii A2 (od 18 lat, motocykle o mocy do 35 kW).

Co dziewiąty kierowca w Polsce (2 452 045 wydanych dokumentów) może się pochwalić kategorią C uprawniającą do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Większość z nich (1 491 667) legitymuje się też kategorią C+E otwierającą drogę do kierownicy tzw. "tira", czyli ciężarówki z przyczepą/naczepą. Aż 918 682 kierowców legitymuje się kategorią C1 (ciężarówka o DMC do 7,5 tony), a 698 637 - C1+E.



Najbardziej "elitarną" z popularnych kategorii praw jazdy jest oczywiście kategoria D, uprawniająca do prowadzenia autobusu (496 059 wydanych praw jazdy). 379 654 kierowców dysponuje kategorią D+E, co oznacza, że może prowadzić zespół pojazdów składający się z autobusu i przyczepy. 209 069 kierowców, głównie tzw. "busiarzy" legitymuje się Polsce kategorią D1 (autobus do 17 osób), a 154 052: D1+E (autobus do 17 osób i przyczepa).



Paweł Rygas



