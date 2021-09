Ile obecnie kosztuje prawo jazdy kategorii B? Ceny w 2021 roku

W egzaminie nie zmieniła się formuła próby drogowej, tak samo jak konieczność posiadania maseczki ochronnej na egzaminie. Jeśli chodzi o koszty, to za egzamin teoretyczny zapłacimy 30 zł, z kolei za praktyczny 140 zł. Jednak nie da się nie zauważyć, że koszt kursu w wyniku pandemii znacznie skoczył w górę. Obecnie znajdziemy oferty kursów na prawo jazdy w cenie od 2500 zł do 3000 zł. Do tych kwot również należy doliczyć opłatę za badania lekarskie, które są niezbędne do wyrobienia numeru PKK, a więc około 150 - 200 zł, koszt zdjęć do dokumentów oraz samego wydania prawa jazdy, jeśli pozytywnie przejdziemy egzamin, czyli 100 zł i 50 groszy. Całość może nas zatem wynieść w najlepszym wypadku niecałe 3000 zł, a w najdroższym ponad 3500 zł.



Numer PKK to indywidualny numer profilu kandydata na kierowcę, który należy uzyskać, zanim zapiszemy się na kurs prawo jazdy. Jest obowiązkowy od 2014 roku i aby go otrzymać należy złożyć wniosek do wydziału komunikacji swojego urzędu. Numer ten umożliwia szkole jazdy oraz ośrodkowi ruchu drogowego znalezienie kandydata w systemie. Jego wyrobienie jest bezpłatne.



Zmiany w pytaniach na egzaminie teoretycznym?

Baza pytań egzaminacyjnych jest regularnie aktualizowana. Wraz z początkiem tego roku podano nowe pytania, które mogą również zaskoczyć kierowców z wieloletnim stażem. Niektóre z nich są bardziej podchwytliwe, zwłaszcza, że zmieniły się niektóre przepisy. Egzamin teoretyczny składa się obecnie z 32 pytań, z czego 20 z nich dotyczy wiedzy podstawowej. Odpowiada się na nie zaznaczając odpowiednio opcję "tak" lub "nie". 12 pozostałych pytań jest z zakresu wiedzy specjalistycznej, która już dotyczy wybranej przez kursanta kategorii prawa jazdy. Odpowiada się na nie wybierając odpowiednie warianty A, B lub C. Egzaminowany musi zdobyć 68 punktów z puli 74 możliwych, aby zdać egzamin teoretyczny.

Są zmiany w egzaminie praktycznym!

Zmianom uległa głównie organizacja egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Skrócona została przerwa pomiędzy kolejnymi egzaminami z 50 na 45 minut. Po przerwie egzaminator będzie ponownie przeprowadzał próbę drogową. Dodatkowo egzamin, który się nie odbywa z różnych przyczyn nie będzie wliczany do liczby egzaminów zaplanowanych dla egzaminatora w danym dniu. Zmiany w przepisach są największym problemem dla kursantów. Nowe regulacje, które weszły w życie w czerwcu tego roku mocno dookreślają zachowania kierowców względem pieszych. Przede wszystkim - należy ustąpić pierwszeństwa pieszemu w momencie zamiaru znalezienia się na przejściu dla pieszych, a nie dopiero w momencie, w którym się na nich znajduje. To nie wszystko - obowiązuje kategoryczny zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych, zwłaszcza pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, jednak dla egzaminowanych mogą stanowić spore utrudnienie i skutecznie sparaliżować egzamin praktyczny.

Na co jeszcze zwrócić uwagę na egzaminie praktycznym?

"Zalecamy zwrócić bardzo dużą uwagę na pierwszeństwo dla pieszych, zredukować prędkość oraz zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacjach, w której pieszy jeszcze nie wszedł na zebrę, a dopiero się do niej zbliża. Dodatkowo - pamiętajmy o ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym - zarówno w nocy, jak i w dzień wynosi 50 km/h, egzaminator nie sprawdzi naszej wiedzy w praktyce, ale zawsze może zweryfikować teorię egzaminowanego w trakcie próby drogowej" - podpowiada Julia Langa, Yanosik.

Poza tymi wskazówkami należy zwrócić również uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w czasie jazdy na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu. Co prawda nie zostanie to zweryfikowane w trakcie jazdy na egzaminie praktycznym, ale egzaminujący może o to spytać w trakcie jazdy. Bezpieczna odległość to ta, która wyrażona w metrach wynosi połowę prędkości jazdy pojazdu. Niezastosowanie się do nowych zasad ruchu drogowego może być traktowane jako stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze wszystkich uczestników, a co za tym idzie - może skutkować przerwaniem egzaminu i koniecznością zmiany miejsca egzaminowanego na fotel pasażera.



