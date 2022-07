Spis treści: 01 Wymiana prawa jazdy po zmianie nazwiska

02 Ile jest czasu na wymianę prawa jazdy po zmianie nazwiska?

03 Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy po zmianie nazwiska i co jest potrzebne?

04 Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

05 Ile trzeba czekać na prawo jazdy i czy można jeździć samochodem, czekając na dokument?

Wymiana prawa jazdy po zmianie nazwiska

Dane osobowe kierowcy muszą być aktualne. Dlatego należy pamiętać, że wymiana prawa jazdy po zmianie nazwiska jest konieczna wg obowiązujących przepisów.

Obowiązek zmiany danych w prawie jazdy dotyczy wszystkich osób, które zmieniły imię lub nazwisko. Najczęściej do zmiany nazwiska dochodzi po zawarciu małżeństwa. W przypadku powrotu do nazwiska panieńskiego, na przykład po rozwodzie, również wymaga się zmiany danych w prawie jazdy.

Obowiązek ten dotyczy także osób zmieniających imię lub nazwisko na własny wniosek.

Ile jest czasu na wymianę prawa jazdy po zmianie nazwiska?

Termin utraty ważności dokumentu w przypadku zmiany danych w prawie jazdy określają przepisy kodeksu drogowego. Ile jest czasu na wymianę prawa jazdy po zmianie nazwiska?

W przypadku zgubienia blankietu lub nastąpienia zmian danych w prawie jazdy kierowca ma 30 dni na złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy po zmianie nazwiska i co jest potrzebne?

Wyrobienie nowego blankietu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami wymaga dopełnienia określonych formalności. Wzór wniosku o prawo jazdy można znaleźć w internecie m.in. na stronach internetowych administracji państwowej. Dwustronny wniosek należy wydrukować i wypełnić.

Poza danymi osobowymi należy podać dane dotychczasowego prawa jazdy. Osoby, które wnioskują o nowy dokument w związku ze zmianą danych w prawie jazdy, muszą wypełnić pkt. 2 w sekcji E.

Do wniosku o prawo jazdy należy załączyć zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Fotografia musi być kolorowa, wyraźna i aktualna, czyli nie starsza niż 6 miesięcy. Do obowiązkowych załączników należy także zaświadczenie lekarskie. Jeśli ważność badania lekarskiego wykonanego na potrzeby wydania prawa jazdy nie minęła, to można wykorzystać je podczas wnioskowania o wydanie nowego dokumentu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Uzyskanie nowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianie danych w prawie jazdy wymaga wniesienia opłaty. Płatności należy dokonać przelewem na konto urzędu właściwego terytorialnie. Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Opłata za wydanie nowego blankietu jest taka sama jak w przypadku wydania dokumentu po raz pierwszy i wynosi 100,50 zł.

Ile trzeba czekać na prawo jazdy i czy można jeździć samochodem, czekając na dokument?

Po złożeniu kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami urząd przekazuje dane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Organ ten odpowiedzialny jest za wydruk nowego blankietu. Ile trzeba czekać na prawo jazdy i czy można jeździć samochodem, czekając na dokument?

Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi 9 dni roboczych od złożenia wniosku. Samochodem można jeździć tylko, jeśli nie minęło 30 dni od daty wystąpienia zmiany danych w prawie jazdy. Po tym okresie dokument traci ważność.

Za prowadzenie pojazdu bez aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia grozi grzywna nie mniejsza niż 1500 zł. Nie warto czekać ze zmianą danych do samego końca.

Jeśli minęło od niej 30 dni, a nowy dokument nie został jeszcze wydany, należy zaniechać prowadzenia pojazdów mechanicznych do czasu uzyskania nowego prawa jazdy.