Znaki B-37 i B-38 - co oznaczają

Funkcjonowanie tych znaków różni się od standardowych zakazów postoju jednym kluczowym elementem - czasem. Obowiązują one od północy do godziny 21:00, pozostawiając kierowcom trzygodzinne okno na przeparkowanie pojazdu. To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie chaosu, który mógłby powstać, gdyby wszyscy kierowcy musieli jednocześnie szukać nowych miejsc parkingowych.