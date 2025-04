Samochód z symbolem „+” oraz cyframi - co oznacza ten znak?

Niebieski znak z obrysem samochodu, znakiem plusa i cyframi informuje kierowców o tzw. pasach współdzielonych - czyli przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów, w których znajduje się kierowca oraz co najmniej dwóch pasażerów. To rozwiązanie, znane na Zachodzie jako "carpooling", od lat cieszy się popularnością w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Coraz częściej wdrażają je również europejskie kraje, takie jak Holandia, Niemcy, Francja czy właśnie Norwegia.

Pasy ruchu współdzielonego mają przede wszystkim na celu zwiększenie przepustowości dróg w warunkach miejskich korków. Ich wprowadzenie miało skrócić czas przejazdu i uczynić go bardziej przewidywalnym, co z kolei miało zachęcić kierowców do wspólnego podróżowania, zamiast poruszania się w pojedynkę. Dzięki temu carpooling staje się nie tylko bardziej ekonomicznym, ale i ekologicznym wyborem.