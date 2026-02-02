Co oznaczają trzy kule w aucie? To ważny znak dla kierowców

Kilka lat temu w Niemczech wprowadzono nowe oznaczenie drogowe, które pomimo tego, że jest rzadko stosowane, daje istotne uprawnienia kierowcom samochodów osobowych oraz motocykli. Co dokładnie oznacza symbol przedstawiający "auto z trzema kulami"?

Symboliczny znak drogowy przedstawiający samochód z trzema osobami na tle szerokiej, wielopasmowej drogi otoczonej zielenią, z widocznym pojazdem ciężarowym i znakami informacyjnymi w tle.
Nowy znak w Niemczech wywołuje zaskoczenie

Jakiś czas temu na drogach w Niemczech pojawił się znak, który potrafi zdezorientować nawet doświadczonych kierowców. Widać na nim auto i "trzy kule", które w rzeczywistości mają symbolizować osoby podróżujące pojazdem. Problem w tym, że mało który samochód ma trzy miejsca z przodu. Nic dziwnego, że wielu kierowców zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi.

Wbrew pozorom znak ten nie jest wcale tak tajemniczy, jak mogłoby się wydawać. Dotyczy on kierowców samochodów osobowych i motocykli z wózkiem bocznym przewożących co najmniej trzy osoby. Umieszczona pod nim tabliczka daje takim pojazdom specjalne uprawnienie - możliwość poruszania się buspasem, który standardowo przeznaczony jest wyłącznie dla komunikacji zbiorowej.

Widzisz taki znak? Spełnij jeden warunek i pojedziesz szybciej

Gdy napotkamy taki znak, możemy poruszać się pasem przeznaczonym dla pojazdów transportu publicznego, pod warunkiem spełnienia jednego istotnego wymogu - w samochodzie lub na motocyklu z wózkiem bocznym muszą znajdować się co najmniej trzy osoby. Jazda bez spełnienia tego warunku grozi mandatem w wysokości 55 euro.

Twórcy nowego oznaczenia argumentowali, że taki przywilej może skutecznie zachęcić ludzi do wspólnych przejazdów, co w teorii miałoby odciążyć ruch, zmniejszyć liczbę aut na drogach i skrócić czas dojazdu. Inspiracją były kraje, w których carpooling - czyli wspólne podróże autem z dzieleniem kosztów między pasażerów jadących tą samą lub zbliżoną trasą - jest powszechnie praktykowany.

    Znak istnieje chociaż nie zobaczymy go często. Dlaczego?

    Mimo że znak formalnie funkcjonuje w niemieckim prawie już od pewnego czasu, jego wdrożenie okazało się problematyczne. Zmiany wymagały zgody władz lokalnych oraz testów w realnych warunkach drogowych. Pojawiły się też obawy, że dopuszczenie pojazdów z co najmniej trzema osobami na pokładzie może doprowadzić do przeciążenia buspasów i spowolnić komunikację publiczną.

    Choć carpooling jest rozwiązaniem dobrze znanym w wielu krajach Europy, spora część niemieckich miast nie zdecydowała się na jego wdrożenie w praktyce. Samorządy uznały projekt za zbyt ryzykowny i wstrzymały go jeszcze przed startem. Mimo to znak nie jest fikcją - symbol auta z trzema pasażerami funkcjonuje w przepisach, choć na niemieckich drogach pojawia się sporadycznie.

