Co oznaczają trzy kule w aucie? To ważny znak dla kierowców
Kilka lat temu w Niemczech wprowadzono nowe oznaczenie drogowe, które pomimo tego, że jest rzadko stosowane, daje istotne uprawnienia kierowcom samochodów osobowych oraz motocykli. Co dokładnie oznacza symbol przedstawiający "auto z trzema kulami"?
W skrócie
- W Niemczech wprowadzono znak drogowy przedstawiający auto z trzema kulami, który daje uprawnienia kierowcom przewożącym co najmniej trzy osoby.
- Znak pozwala takim pojazdom korzystać z buspasa przeznaczonego normalnie dla komunikacji zbiorowej, pod warunkiem spełnienia wymogu liczby pasażerów.
- Znak pojawia się na niemieckich drogach rzadko, ponieważ jego wdrożenie napotkało trudności i nie wszystkie miasta zdecydowały się na jego stosowanie.
Nowy znak w Niemczech wywołuje zaskoczenie
Jakiś czas temu na drogach w Niemczech pojawił się znak, który potrafi zdezorientować nawet doświadczonych kierowców. Widać na nim auto i "trzy kule", które w rzeczywistości mają symbolizować osoby podróżujące pojazdem. Problem w tym, że mało który samochód ma trzy miejsca z przodu. Nic dziwnego, że wielu kierowców zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi.
Wbrew pozorom znak ten nie jest wcale tak tajemniczy, jak mogłoby się wydawać. Dotyczy on kierowców samochodów osobowych i motocykli z wózkiem bocznym przewożących co najmniej trzy osoby. Umieszczona pod nim tabliczka daje takim pojazdom specjalne uprawnienie - możliwość poruszania się buspasem, który standardowo przeznaczony jest wyłącznie dla komunikacji zbiorowej.
Widzisz taki znak? Spełnij jeden warunek i pojedziesz szybciej
Gdy napotkamy taki znak, możemy poruszać się pasem przeznaczonym dla pojazdów transportu publicznego, pod warunkiem spełnienia jednego istotnego wymogu - w samochodzie lub na motocyklu z wózkiem bocznym muszą znajdować się co najmniej trzy osoby. Jazda bez spełnienia tego warunku grozi mandatem w wysokości 55 euro.
Twórcy nowego oznaczenia argumentowali, że taki przywilej może skutecznie zachęcić ludzi do wspólnych przejazdów, co w teorii miałoby odciążyć ruch, zmniejszyć liczbę aut na drogach i skrócić czas dojazdu. Inspiracją były kraje, w których carpooling - czyli wspólne podróże autem z dzieleniem kosztów między pasażerów jadących tą samą lub zbliżoną trasą - jest powszechnie praktykowany.
Znak istnieje chociaż nie zobaczymy go często. Dlaczego?
Mimo że znak formalnie funkcjonuje w niemieckim prawie już od pewnego czasu, jego wdrożenie okazało się problematyczne. Zmiany wymagały zgody władz lokalnych oraz testów w realnych warunkach drogowych. Pojawiły się też obawy, że dopuszczenie pojazdów z co najmniej trzema osobami na pokładzie może doprowadzić do przeciążenia buspasów i spowolnić komunikację publiczną.
Choć carpooling jest rozwiązaniem dobrze znanym w wielu krajach Europy, spora część niemieckich miast nie zdecydowała się na jego wdrożenie w praktyce. Samorządy uznały projekt za zbyt ryzykowny i wstrzymały go jeszcze przed startem. Mimo to znak nie jest fikcją - symbol auta z trzema pasażerami funkcjonuje w przepisach, choć na niemieckich drogach pojawia się sporadycznie.